"Антирекорд": в Раде сообщили, сколько безработных зарегистрировано в Украине

В Украине официально зарегистрированных безработных, по последним данным, более 200 тысяч граждан.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, на 1 ноября было зарегистрировано около 210 тысяч безработных.

"Опять же – это антирекорд, никогда в истории наблюдения безработицы в Украине такого низкого показателя не было", — написал он.

Железняк отметил, что количество безработных в Украине "падает" с июня. По его словам, большинство изменений произошли в конце сентября. К тому же, в мае были внедрены изменения об упрощении регистрации на учете.

Нардеп также напомнил произошедшие изменения, которые могли повлиять на количество зарегистрированных лиц:

Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней

Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы по военкомату.

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По его мнению, в этой тенденции есть две другие главные причины – выезд за границу или возможность трудоустроиться после потери работы в начале войны.

Напомним, статус безработного в Украине можно подтвердить дистанционно. Так, лицам, находящимся на территории, где продолжаются военные действия, рекомендуют звонить по телефону на номера "горячих линий" Государственного и региональных центров занятости.

По данным заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, в результате российской агрессии в Украине как минимум 5 миллионов человек потеряли работу. Из-за боевых действий Украину покинули не менее 7 миллионов человек.

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