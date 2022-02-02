На сколько выросли пенсии по возрасту в Украине за один год? / pixabay.com

Антирекорд заимствований: на аукционе ОВГЗ в госбюджет привлечена минимальная сумма за более чем два года

Антирекорд заимствований: на аукционе ОВГЗ в госбюджет привлечена минимальная сумма за более чем два года

Для финансирования государственного бюджета было привлечено только 213,8 млн грн.

На состоявшемся во вторник, 1 февраля, аукционе облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) Украины был установлен новый антирекорд внутренних заимствований за более чем два года.

Об этом стало известно из информации, опубликованной пресс-службой Министерства финансов.

Государственные долговые ценные бумаги Минфин выпускает и использует для привлечения дополнительных денежных ресурсов для нужд бюджета.

На последнем аукционе Минфин предложил инвесторам приобрести ценные бумаги, номинированные в гривне, со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года и 2 года, а также в иностранной валюте (доллары США) со сроком обращения 1 год.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 11,50%, а по 2-годовым – 13,00%. Средневзвешенная доходность по 1-годовым долларовым бумагам составила 3,7%.

Поскольку Минфин не удовлетворил спрос на 1-годовые и 1,5-годовые ОВГЗ в гривне, эти аукционы не состоялись.

"По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 213,8 млн грн в эквиваленте", — говорится в сообщении.

Министерство финансов Украины

Как отметили финансовые аналитики сервиса ICU, даже в первую волну пандемии COVID-19 бюджет занимал большие объемы средств. Меньшие объемы заимствований были еще более двух лет назад – в январе и октябре 2019 года.

Напомним, в бюджете не хватает средств на выплату по 500 грн гражданам, которые сделают бустерную дозу вакцины от COVID-19.

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