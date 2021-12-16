"Антитабачные" законопроекты часто похожи на борьбу с легальным бизнесом, а не с курением – эксперт

Благодаря активному финансированию антитабачных кампаний со стороны международных грантодателей, тема борьбы с курением доминирует как в информационном поле, так и среди народных депутатов. При этом другие зависимости остаются без внимания.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Ранее УИБ опубликовал исследование "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект 4358 бороться с курением", в котором проанализировал последние законопроекты, разработанные с целью борьбы с курением. Верховная Рада в четверг приняла законопроект за основу и в целом.

По словам Денисенко, в связи с подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС Украина должна согласовать свое антитабачное законодательство с европейским, точнее – с Директивой 2014/40/ЕС. Именно поэтому с 2015 года в Верховной Раде был ряд законодательных инициатив по уменьшению вреда от табака. Однако ни один из этих документов не был принят, поскольку не соответствовал требованиям Директивы, а некоторые отклонены еще на начальном этапе.

"Вместо того чтобы просто ввести в Украине европейские требования, разные группы влияния пытаются прочесть их по-своему, добавляя какие-то пункты и одновременно игнорируя отдельные нормы международного законодательства. Это приводит к "белому шуму", появлению некачественного "законодательного спама" без экономического обоснования, оценки регуляторного воздействия, синхронизации с другими законами", - отметил эксперт.

По его словам, законопроект 4358, который был принят Радой в четверг в целом, изначально также был далек от требований Директивы. "Несмотря на то, что его активно лоббировали общественные организации, это был достаточно сырой законопроект. …Сначала законопроект 4358 запрещал все, что можно, и даже чуть больше. Например, продажа сигарет лицам до 21 года. Дело в том, что в Украине человек с 18 лет приобретает полную гражданскую дееспособность, поэтому нелогично, что он, к примеру, может служить в армии, но не может купить сигареты", - отмечает исполнительный директор УИБ.

По его мнению, профильный комитет Рады по вопросам здравоохранения качественно поработал над текстом законопроекта 4358, поэтому ко второму чтению из него убрали наиболее противоречивые нормы. Например, о требованиях к внешнему виду упаковки или запрете размещения сигарет на полках магазинов, максимально приблизив к требованиям Директивы ЕС. "К сожалению, в нем нет ничего о борьбе с нелегальным рынком табака, существование которого наносит значительный ущерб и здоровью нации, и экономике. А это тоже наши обязательства в соответствии с Соглашением об Ассоциации", - добавил Денисенко.

Эксперт отметил, что противоречивые нормы, которые появляются в законопроектах о борьбе с курением, пересекаются с требованиями ряда общественных организаций, открыто лоббирующих жесткое регулирование деятельности табачных компаний. "Часто выглядело так, что снижение уровня курения было лишь маскировкой для норм, которые имели целью зарегулировать легальный бизнес. То есть, к примеру, противоречивые нормы не влияют на уровень курения, но делают невозможным существование табачного бизнеса как такового", - отметил эксперт.

По его словам, для более эффективной работы над антитабачной политикой необходимо производить расчеты, как те или иные меры повлияют на бюджет, на экономику, и главное – приведут ли они к уменьшению количества табакозависимых граждан. "Когда разработка "антитабачного" законопроекта является одним из КРІ для получения гранта, то в результате имеем новый "законодательный спам", - добавил Денисенко.

По словам эксперта, к борьбе с зависимостями нужно подходить комплексно. Из-за обилия грантов на антитабачную деятельность, именно она является доминирующей. При этом, на такие зависимости, как алкоголизм, лудомания, или потребление вредной еды, депутаты не обращают внимания. "Почему-то не звучат инициативы стандартизировать размер и вид бутылки водки, запретить ее выкладку на полках супермаркетов или запретить полностью рекламу игровых автоматов или казино. При том, что ряд стран уже активно внедряет регулирование этих секторов, ограничивая рекламу и продажу несовершеннолетним", - подытожил эксперт.