Апелляционный суд признал законность национализации "ПриватБанка" – НБУ

Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений о выводе "ПриватБанка" с рынка с участием государства и подтвердил правомерность его национализации.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Решение о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с участием государства принималось в соответствии с нормами законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения "ПриватБанка" бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен", – отметил представитель юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Он констатировал, что все решения государственных органов относительно национализации "ПриватБанка" действующие.

18 декабря 2016 года НБУ принял решение о признании "ПриватБанка" неплатежеспособным и последующем выводе с рынка с участием государства и обратился к правительству с предложением обрести право собственности на акции банка.

Напомним, клиенты "ПриватБанка" жалуются на блокировку счетов.

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