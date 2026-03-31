Апрельский перерасчет пенсий: кому нужно подать заявление для повышения выплат

В Украине в апреле состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Некоторым украинцам нужно подать заявление для его проведения.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Выплаты будут просмотрены для двух категорий пенсионеров:

тем, кто по состоянию на 1 марта 2026 года приобрел 24 месяца страхового стажа после предварительного назначения или перерасчета пенсии;

тем, кто работает после назначения пенсии, но набрал менее 24 месяцев стажа, при условии, что с даты последнего перерасчета уже прошло два года.

Как осуществляется перерасчет

В Пенсионном фонде пояснили, что перерасчет осуществляется при наличии страхового стажа.

Он проводится автоматически, если по состоянию на 1 марта 2026-го лицо продолжает работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа или если этот стаж меньше, но с момента назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Если же на указанную дату приобретено не менее 24 месяцев стажа, размер пенсии пересматривается с учетом этого стажа, при этом для исчисления могут использоваться как предварительные показатели заработной платы, так и более актуальные данные после последнего перерасчета.

В то же время, если необходимый стаж в 24 месяца будет набран уже после 1 марта, пенсионер может не ждать следующего автоматического перерасчета, а подать заявление сразу после получения соответствующего права. В случае обращения к 15 числа месяца перечисленная пенсия будет выплачена уже со следующего месяца.

