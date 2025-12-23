Аптека 9-1-1 удваивает украинцам «Зимнюю тысячу»: как получить еще тысячу на лекарства и медтовары

Реклама

Зима обычно добавляет нам не только шарфы и теплые носки, но и расходы на здоровье. Поэтому инициатива, которая позволяет сэкономить — сейчас как никогда своевременно.

Как это работает?

Государство насчитывает 1000 грн на карточку «Национальный Кешбек»;

Покупатель покупает товары в «Аптеке 9-1-1» или заказывает товары онлайн, отмеченные тегом «Зимняя 1000» и рассчитывается государственными средствами;

За каждую израсходованную гривну получает +1 бонус;

1 бонус = 1 руб. То есть потратили тысячу – получили тысячу на будущие покупки.

Акция «Двойная поддержка» действует во всех аптеках сети, через бронирование на сайте apteka911.ua, а также при покупках в чат-боте у Telegram @apteka911chatBot.

Что дают бонусы?

Начисленные бонусы можно использовать уже при следующих визитах:

покрыть до 20% стоимости любого чека;

или 100% стоимости товаров из списка препаратов, на которые можно полностью списывать бонусы с учетной карточки.

Начисление производится автоматически в течение трех рабочих дней.

За начисленные бонусы "Двойной поддержки" можно купить лекарства, витамины и другие товары медицинского назначения.

Весь перечень наименований, которые можно приобрести средствами Зимней 1000, есть на официальных страницах государственной программы Зимняя поддержка.

На сайте apteka911.ua разрешенные к оплате товары помечены плашкой «Зимняя 1000».

Условия участия:

В корзине должны быть только товары из разрешенного государством перечня.

Оплата производится картой «Национальный Кешбек».

Чтобы потратить начисленные бонусы, в аптеке сети необходимо указать номер программы лояльности или подтвердить его в онлайн-заказе. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться в Telegram @apteka911chatBot .

Акция «Двойная поддержка» от «Аптека 9-1-1» проходит с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Или же к официальному объявлению о завершении государственной программы.