Аптека 9-1-1 удваивает украинцам «Зимнюю тысячу»: как получить еще тысячу на лекарства и медтовары Новости компаний
Этой зимой «Аптека 9-1-1» присоединилась к государственной программе поддержки и удваивает выгоду для украинцев. Если оплатить лекарства средствами «Зимней тысячи», на карту лояльности покупатель получает еще тысячу бонусов – гривну в гривну.
Зима обычно добавляет нам не только шарфы и теплые носки, но и расходы на здоровье. Поэтому инициатива, которая позволяет сэкономить — сейчас как никогда своевременно.
Как это работает?
Государство насчитывает 1000 грн на карточку «Национальный Кешбек»;
Покупатель покупает товары в «Аптеке 9-1-1» или заказывает товары онлайн, отмеченные тегом «Зимняя 1000» и рассчитывается государственными средствами;
За каждую израсходованную гривну получает +1 бонус;
1 бонус = 1 руб. То есть потратили тысячу – получили тысячу на будущие покупки.
Акция «Двойная поддержка» действует во всех аптеках сети, через бронирование на сайте apteka911.ua, а также при покупках в чат-боте у Telegram @apteka911chatBot.
Что дают бонусы?
Начисленные бонусы можно использовать уже при следующих визитах:
покрыть до 20% стоимости любого чека;
или 100% стоимости товаров из списка препаратов, на которые можно полностью списывать бонусы с учетной карточки.
Начисление производится автоматически в течение трех рабочих дней.
За начисленные бонусы "Двойной поддержки" можно купить лекарства, витамины и другие товары медицинского назначения.
Весь перечень наименований, которые можно приобрести средствами Зимней 1000, есть на официальных страницах государственной программы Зимняя поддержка.
На сайте apteka911.ua разрешенные к оплате товары помечены плашкой «Зимняя 1000».
Условия участия:
В корзине должны быть только товары из разрешенного государством перечня.
Оплата производится картой «Национальный Кешбек».
Чтобы потратить начисленные бонусы, в аптеке сети необходимо указать номер программы лояльности или подтвердить его в онлайн-заказе. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться в Telegram @apteka911chatBot .
Акция «Двойная поддержка» от «Аптека 9-1-1» проходит с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Или же к официальному объявлению о завершении государственной программы.