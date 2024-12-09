Аптеки могут закрыться: фармацевты бьют тревогу из-за изменений в законодательство

Представители фармацевтического бизнеса обратились в Комитет по вопросам здоровья нации с требованием допустить их к заседанию 9 декабря, на котором будут обсуждаться законопроект №11493 о внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах», сообщается в заявлении представителей рынка.

Как говорится в заявлении, предложенные изменения могут привести к исчезновению из аптек импортных лекарств, росту их цены и закрытию аптек в сельской местности и прифронтовых районах.

«Мы подчеркиваем то, что подобные изменения противоречат стратегическим целям государства по обеспечению доступа граждан к качественным и безопасным лекарственным средствам.

Фармацевты также предостерегают, что предложенные изменения могут создать условия для монополизации рынка и усиления политического влияния отдельных игроков.

"Ответственность за последствия лежит на тех, кто игнорирует голос профессионального сообщества", — подчеркнули в ассоциации.