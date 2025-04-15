Аптеки выживают в подвалах в прифронтовых зонах и готовятся к закрытию - Фармрада

© Павел Кириленко/Facebook

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Об этом заявила Елена Прудникова, глава ОО «Всеукраинское объединение «Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада».

«Аптеки разбиты, остались подвалы. Люди сами возят лекарства, просят помощи у волонтеров, работают фактически на энтузиазме. Но когда нам говорят: вас заменит Укрпочта – руки опускаются», – говорит Прудникова.

В то же время государственной поддержки не существует. Несмотря на обещания развития коммунальных аптек, «нет ни плана, ни политики, ни денег», говорит Прудникова. И добавляет: малые аптеки могут исчезнуть уже через несколько месяцев, если государство не пересмотрит свою политику по регулированию аптечного рынка.

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Напомним, только 17% аптек в прифронтовых регионах остаются рентабельными. Об этом ранее заявляла народная депутат Оксана Дмитриева. По ее словам, новые попытки понижения цен из-за ограничения аптечной наценки могут окончательно уничтожить точки доступа к медикаментам.

«В восьми областях на одну аптеку приходится более десяти населенных пунктов. Если ограничивать их рентабельность без расчетов, люди останутся без лекарства — без инсулина, антибиотиков, средств от сердечных заболеваний», — подчеркнула она.

Дмитриева также подчеркнула, что Минздрав не предоставил никаких экономических расчетов рентабельности аптек в ответ на депутатские запросы. Следовательно, принятие подобных решений без аналитики создает реальную угрозу потери доступа к лекарствам в самых уязвимых регионах.