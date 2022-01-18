Арабика подешевеет, а робуста подорожает: эксперты рассказали, как изменятся цены на кофе

Арабика подешевеет, а робуста подорожает: эксперты рассказали, как изменятся цены на кофе

В прошлом году арабика подорожала на 36%.

Цены на кофе арабика в 2022 году, как ожидается, снизятся примерно на 2% в годовом исчислении до 4,2 долл./кг. В то же время стоимость робусты повысится на 2% в годовом исчислении до 2,0 долл./кг.

Об этом сообщает UkrAgroConsult со ссылкой на данные Всемирного банка.

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Объясняется снижение цен на арабику ожидаемым ростом производства в Бразилии. Робуста же вырастет в цене из-за повышенного спроса, ведь многие потребители стали искать дешевые альтернативы более дорогой арабике.

Среднегодовая цена на арабику выросла на 36% в годовом исчислении до 4,51 долл./кг в 2021 году, а робуста выросла на 31% (до 1,98 долл./кг). В декабре прошлого года за килограмм арабики цена достигла 5,91 долл. и 2,48 дол. за килограмм робусты.

Как указывается, Бразилия остается крупнейшим поставщиком зеленого кофе в мире, на который приходится 31% мирового экспорта. Кроме того, средняя экспортная цена на бразильский кофе подскочила с 2,10 долл./кг в январе до 2,77 долл./кг в сентябре 2021 года.

Вторую позицию занимает Колумбия с долей 15% от общего объема поставок. На третьей строчке Вьетнам с долей 12%.

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К крупнейшим импортерам кофе в мире в 2020 году принадлежали США (1,3 млн тонн) и Германия (1,1 млн тонн), на долю которых приходилось 37% от общего объема. На Италию (565 тыс. тонн) и Японию (390 тыс. тонн) приходилось еще 15% мировых международных закупок.

В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками импорта зеленого кофе были США (4,2 млрд долларов), Германия (2,6 млрд долларов) и Италия (1,2 млрд долларов), на долю которых приходилось 45% мировых закупок. За этими странами следует Япония, Швейцария, Франция, Испания, Нидерланды, Южная Корея, Великобритания, Россия, Бельгия и Польша, которых вместе приходится еще 30%.

Напомним, что украинское правительство ввело госрегулирование цен на продукты: в перечне находится 35 продуктов.

Ранее Кабинет министров Украины ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла, а также ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон .

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