Аренда комнат: где самое дешевое жилье в 2026 году и какие цены

Аренда комнат / © pexels.com

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Рынок долгосрочной аренды комнат в Украине демонстрирует существенные отличия между регионами. В западных областях стоимость жилья продолжает расти, в то время как в прифронтовых регионах наблюдается резкое увеличение спроса даже при относительно низких ценах.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX за май 2026 года.

Где аренда комнат самая дорогая

Высокие цены на долгосрочную аренду комнат зафиксированы на Закарпатье. Средняя стоимость аренды там достигла 6 тысяч гривен в месяц, что на 20% больше, чем годом ранее.

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В регионы с самым дорогим жильем также вошли:

Львовская область — 5 тыс. грн в месяц;

Черновицкая область — 4,5 тыс. грн (+12,5% за год).

В ряде областей медианная цена составляет около 4 тыс. грн. Речь идет о Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Где можно арендовать жилье подешевле

За 3,5 тысяч гривен в месяц комнату можно снять в Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Еще доступнее остаются:

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Одесская область;

Харьковская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Кировоградская область.

В этих регионах медиа стоимость аренды составляет около 3 тыс. грн в месяц.

Самым дешевым регионом аренды комнаты остается Херсонщина. Там в мае 2026 года средняя цена составляла 1,5 тыс. грн, в то время как годом ранее она была на уровне 2 тыс. грн.

Спрос резко возрос в прифронтовых областях

Наиболее заметный рост интереса к аренде комнат зафиксирован в Запорожской области. Количество отзывов на одно объявление здесь увеличилось в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Также существенно возрос спрос:

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в Харьковской области — почти втрое;

в Николаевской области — в 1,7 раза;

в Закарпатской области — в 1,5 раза.

Положительную динамику показали Черкасская, Хмельницкая, Черновицкая, Полтавская, Днепропетровская, Львовская, Ивано-Франковская и Кировоградская области.

Эксперты связывают рост спроса в прифронтовых регионах с перемещением населения, потребностью во временном жилье и пребыванием военнослужащих. В то же время, в западных областях высокие цены поддерживаются стабильным спросом и репутацией более безопасных регионов.

Где спрос на аренду снизился

Не все области показывают рост интереса к аренде. Наибольшее сокращение количества отзывов на объявление наблюдалось в Херсонской области — в шесть раз меньше, чем в прошлом.

Также спрос снизился:

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в Черниговской области — на 46%;

в Волынской — на 40%;

в Ровенской — на 32%;

в Сумской — на 24%;

в Тернопольской — на 15%.

Отдельно аналитики отмечают Запорожскую и Харьковскую области, где спрос на аренду рос одними из самых быстрых темпов в стране, хотя цены остались относительно доступными — около 3 тыс. грн. в месяц.

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