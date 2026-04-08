Аренда квартир по-новому: в Раде готовят кардинальные решения – что изменится

В Украине арендаторы жилья могут обязать заключать официальные договоры. Кто будет сдавать квартиру или дом «в черную», будет платить штраф.

Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в интервью OBOZ.

По ее словам, цель — выведение недобросовестных арендодателей из тени. Она говорит, что возможные штрафы будут большими. Именно это, по ожиданиям, побуждает украинцев выполнять требования и не сдавать жилье «в черную».

«Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты понимаешь, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды», — объяснила Шуляк.

Парламентарша замечает, что легальная сдача жилья в аренду будет выгодна самим арендодателям. Ведь получаемый доход станет «белым». В свою очередь, это упростит работу с банками.

Кроме того предлагается установить минимальный срок аренды на уровне 3 лет. В то же время, ожидается уменьшение налогов для арендодателей: для краткосрочной аренды могут установить более высокую ставку, а для долгосрочной — более низкую.

Шуляк считает, что сочетание четких стандартов жилья, минимальных сроков аренды и дифференцированного налогообложения сделает рынок более прогнозируемым».

Как сообщалось ранее, в Украине готовят реформу, которой планируют запретить «черную» аренду жилья. Нововведения будут предусматривать обязательную регистрацию договоров для арендодателей и строгие штрафы, которые могут достигать 85 тыс. грн. В то же время, государство обещает стимулировать собственников недвижимости сниженными налогами и новыми возможностями для кредитования.