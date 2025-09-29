Аренда квартир в Чехии: анализ цен и прогноз роста

Аренда квартиры / © ТСН.ua

Стоимость аренды квартир в Чехии продолжает расти как в новых, так и в старых домах. Даже временное падение спроса не остановило повышение цен, и, по прогнозам специалистов, в будущем ситуация только ухудшится. Основные факторы — высокий спрос и нехватка доступных вариантов.

Об этом сообщает 420on.cz.

По информации сайта Sreality, во втором квартале 2025 года средняя арендная плата по Чехии поднялась на 7% в годовом измерении и достигла 269 крон за кв. м (примерно 538 грн). Это означает, что аренда типовой квартиры площадью 70 кв. м стоит около 19 тыс. крон в месяц (38 тыс. грн).

В Праге аналогичное жилье будет стоить более 28 тыс. крон (56 тыс. грн). В Карловарском крае — менее 13 тыс. крон (26 тыс. грн).

Исследование компании Deloitte подтверждает эти показатели: средняя стоимость аренды жилья по Чехии составляет 326 крон за кв. м (652 грн), в новостройках — 367 крон за кв. м (734 грн). Владельцы, которые сдают квартиры напрямую, без посредников, подняли цены еще существеннее — примерно на 14%.

Почему дорожает аренда в Чехии?

Спрос превышает предложение, особенно это ощутимо в Праге и Брно.

Недоступность покупки жилья. Из-за высоких цен и ипотечных ставок люди вынуждены оставаться на аренде.

Те, кто покупает квартиры с инвестиционной целью, повышают плату, чтобы покрыть расходы и сохранить доходность.

Дополнительный скачок спроса наблюдается осенью: студенты ищут квартиры перед началом обучения, а также заканчиваются договоры аренды у значительного количества жильцов.

Эксперты предостерегают: если сегодня цены кажутся слишком высокими, следует быть готовыми, что в ближайшем будущем они будут расти и дальше.

К слову, украинский рынок аренды жилья значительно доступнее, чем польский, даже после роста цен в Украине на 15-25% за последний год. Так, в Украине однокомнатную квартиру можно арендовать за 300 долл., а двухкомнатную — за 420 долл. В то же время в Польше аналогичные квартиры стоят 605 долл. и 780 долл. соответственно.