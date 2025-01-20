Аренда квартир в Украине: как изменились цены за последние полгода

Арендная плата однокомнатных квартир в Украине изменилась. В некоторых городах она подорожала, а в других – подешевела.

Об этом со ссылкой на аналитиков пишет Оboz.ua.

За последние шесть месяцев больше всего выросли цены в Ивано-Франковске — на 16%, до средних 14 000 грн.

В общей сложности за полгода цены на аренду однокомнатных квартир выросли в диапазоне 1-16%. Кроме Ивано-Франковска, снять такие квартиры стало дороже:

Одессе – на 14%

Львове – на 9%

Хмельницком – на 5%

Виннице – на 4%

Киеве – на 1%

Снизились цены только в двух городах – в обоих на 9%. Речь идет о Запорожье и Днепре.

В то же время в других городах изменения цен не было.

По данным аналитиков, снять однокомнатную квартиру в Украине можно от 4 000 до 19 000 грн. Дешевле всего – в Харькове, в среднем 4 000 грн. Среди лидеров: Николаев, Запорожье – в среднем 5 000 грн, Чернигов – 6 250 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде – в среднем 19 000 грн, а также во Львове – в среднем 16 900 грн, Киеве – 16 000 грн.

Напомним, во Львове сдают в аренду квартиру всего за 2500 грн. Квартира расположена в особняке, однако есть определенные неудобства. Смотрите, как выглядит она.

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