Аренда квартир в Украине: как изменились цены за последние полгода

Стало известно, где в Украине самая дорогая аренда жилья.
Арендная плата однокомнатных квартир в Украине изменилась. В некоторых городах она подорожала, а в других – подешевела.
Об этом со ссылкой на аналитиков пишет Оboz.ua.
За последние шесть месяцев больше всего выросли цены в Ивано-Франковске — на 16%, до средних 14 000 грн.
В общей сложности за полгода цены на аренду однокомнатных квартир выросли в диапазоне 1-16%. Кроме Ивано-Франковска, снять такие квартиры стало дороже:
- Одессе – на 14%
- Львове – на 9%
- Хмельницком – на 5%
- Виннице – на 4%
- Киеве – на 1%
Снизились цены только в двух городах – в обоих на 9%. Речь идет о Запорожье и Днепре.
В то же время в других городах изменения цен не было.
По данным аналитиков, снять однокомнатную квартиру в Украине можно от 4 000 до 19 000 грн. Дешевле всего – в Харькове, в среднем 4 000 грн. Среди лидеров: Николаев, Запорожье – в среднем 5 000 грн, Чернигов – 6 250 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде – в среднем 19 000 грн, а также во Львове – в среднем 16 900 грн, Киеве – 16 000 грн.
Напомним, во Львове сдают в аренду квартиру всего за 2500 грн. Квартира расположена в особняке, однако есть определенные неудобства. Смотрите, как выглядит она.
Читайте также: