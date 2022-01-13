Аренда квартир за год выросла на 10%: в каких регионах снимать жилье дороже

Аренда квартир за год выросла на 10%: в каких регионах снимать жилье дороже

На первом месте по стоимости жилья остается Киев.

В Украине средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры за прошлый год выросла на 10,0%. В начале 2021 года стоимость аренды составляла 3 903 гривен, на конец года – 4 294 гривен.

Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что на первом месте по стоимости жилья остается Киев – 8 513 гривен. Дальше тройку лидеров приходится:

Львовская (5191 гривен), Одесская область (5 081 гривен), Харьковская (4 966 гривен) области.

Дешевле можно снимать квартиру:

в Ивано-Франковской области (2 619 гривен),

Сумской области (2 364 гривен),

Луганской области (2 256 гривен).

Ранее мы рассказывали, что в Киеве выросла стоимость квартир в новостройках. Во сколько станет квадратный метр – смотрите по этой ссылке.

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