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Аренда квартир за год выросла на 10%: в каких регионах снимать жилье дороже

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Аренда квартир за год выросла на 10%: в каких регионах снимать жилье дороже

pixabay.com

На первом месте по стоимости жилья остается Киев.

В Украине средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры за прошлый год выросла на 10,0%. В начале 2021 года стоимость аренды составляла 3 903 гривен, на конец года – 4 294 гривен.

Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что на первом месте по стоимости жилья остается Киев – 8 513 гривен. Дальше тройку лидеров приходится:

  1. Львовская (5191 гривен),
  2. Одесская область (5 081 гривен),
  3. Харьковская (4 966 гривен) области.

Дешевле можно снимать квартиру:

  • в Ивано-Франковской области (2 619 гривен),
  • Сумской области (2 364 гривен),
  • Луганской области (2 256 гривен).

Ранее мы рассказывали, что в Киеве выросла стоимость квартир в новостройках. Во сколько станет квадратный метр – смотрите по этой ссылке.

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