Аренда квартир за год выросла на 10%: в каких регионах снимать жилье дороже

На первом месте по стоимости жилья остается Киев.
В Украине средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры за прошлый год выросла на 10,0%. В начале 2021 года стоимость аренды составляла 3 903 гривен, на конец года – 4 294 гривен.
Об этом сообщает Госстат.
Отмечается, что на первом месте по стоимости жилья остается Киев – 8 513 гривен. Дальше тройку лидеров приходится:
- Львовская (5191 гривен),
- Одесская область (5 081 гривен),
- Харьковская (4 966 гривен) области.
Дешевле можно снимать квартиру:
- в Ивано-Франковской области (2 619 гривен),
- Сумской области (2 364 гривен),
- Луганской области (2 256 гривен).
Ранее мы рассказывали, что в Киеве выросла стоимость квартир в новостройках. Во сколько станет квадратный метр – смотрите по этой ссылке.
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