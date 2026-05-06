Аренда квартиры в Украине: за какие поломки платит владелец, а что должен чинить жилец

Фото иллюстративное / © ТСН.ua

Реклама

В Украине вопрос аренды недвижимости нередко провоцирует споры между собственниками жилья и жильцами. Чаще всего камнем преткновения становятся финансовые обязательства, в частности распределение расходов на оплату коммунальных счетов и ответственность за проведение ремонтных работ в жилье.

Эксперты объяснили, как распределяются эти обязанности в соответствии с законодательством и договором аренды, пишет Судебно-юридическая газета.

Статья 819 Гражданского кодекса Украины устанавливает основные обязанности обеих сторон. Согласно законодательству, обязанность оплачивать счета за коммунальные услуги обычно возлагается на арендатора. Кроме этого, наниматель жилья должен заниматься проведением текущего ремонта. Однако эти правила не являются окончательными, поскольку при подписании договора стороны имеют право согласовать любые другие условия и распределить эти расходы по собственной договоренности.

Реклама

В свою очередь, капитальный ремонт должен проводить владелец квартиры.

В соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса Украины, именно на арендатора возлагается обязанность поддерживать жилье в надлежащем состоянии. Это означает, что мелкие бытовые вопросы — например, замена лампочки, прочистка канализационного слива или замена прокладки в протекающем кране — являются ответственностью жильца.

Поскольку имущество естественно изнашивается в процессе эксплуатации, проведение текущего или косметического ремонта, в частности замена неисправных розеток, также становится обязанностью того, кто снимает квартиру.

Если говорить о расходах на капитальный ремонт — это уже заботы владельца, к которым относятся:

Реклама

замена труб канализации и водоснабжения;

ремонт системы отопления;

замена входных дверей и окон;

ремонт электропроводки в стенах;

ремонт крыши или межпанельных швов и тому подобное.

Поскольку собственник жилья получает прибыль от аренды, поэтому он должен обеспечивать передачу имущества в пригодном для использования состоянии.

Однако в каждой ситуации есть свои нюансы, поэтому каждую поломку следует рассматривать отдельно. Например, если засорение канализации произошло непосредственно из-за действий жителя, то именно он должен финансировать прочистку или ремонт труб.

Что касается бытовой техники, то здесь работает универсальный принцип: ответственность несет виновник неисправности. Когда прибор выходит из строя из-за длительной эксплуатации и естественного износа, расходы на его восстановление или замену ложатся на владельца.

Если же техника сломалась вследствие неправильного обращения или неосторожности арендатора, обязанность отремонтировать ее или возместить убытки переходит к нему.

Реклама

Правила аренды в Украине — последние новости

В Украине могут ввести обязательные официальные договоры аренды жилья с большими штрафами за «черную» сдачу. Ожидается, что трехлетний минимальный срок аренды и более низкие налоги для долгосрочных сделок стимулируют владельцев выводить доходы из тени.

Кроме того, специалисты отмечают, что аренда жилья без посредника экономит деньги на старте, но несет риски мошенничества. Эксперты советуют проверять документы на собственность и не платить аванс без письменного договора.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров