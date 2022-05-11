Аренда квартиры во время войны: как изменилась стоимость в Киеве и на западе Украины

Из-за войны в Киеве снизилась стоимость аренды жилья, а вот в городах на западе Украины — выросла.
Так, в Киеве однокомнатную квартиру можно арендовать за 8-12 тыс. грн., тогда как во Львове или Ужгороде стоимость может достигать даже до 2 тыс. долларов.
Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".
Во Львове аренда обычной квартиры с интерьером 80-х годов прошлого столетия может достигать 18 тыс. грн. Квартиру с более современным ремонтом в Ужгороде, которая обустроена в подвале, можно арендовать за 2 тыс. долларов. К сожалению, это не единичные случаи.
Киевлянка Александра переехала в Ужгород в начале марта. Она рассказывает, что хотела арендовать квартиру, однако она была поражена ценами на аренду и большим ажиотажем. Девушка рассказывает, что за однокомнатную квартиру в Ужгороде просить 10–20 тыс. грн.
Эксперт по рынку недвижимости Ольга Стажко рассказала, что за последнюю неделю ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась.
"В западных областях Украины риэлторская статистика говорит о том, что цена на аренду достигла даже 400%, тогда как в Киеве она наоборот — снизилась", — говорит эксперт.
Сейчас в столице стоимость аренды квартир снизилась на 3-4 тыс. грн. К примеру, месячная аренда двухкомнатной квартиры на левом берегу Днепра возле станции метро обойдется в 8 тыс. грн. До войны она стоила 11–12 тыс. грн. На окраинах Киева можно найти однокомнатную квартиру и за 5–6 тыс. грн.
Эксперт по рынку недвижимости Ольга Стажко отметила, что сейчас рынок недвижимости в Киеве может стабилизироваться, поскольку в столице относительно безопасно находиться.
Напомним, эксперты рассказали, как арендовать жилье во время войны и на что следует обращать внимание.
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