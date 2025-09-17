Сколько стоит жилье в Украине и Польше в 2025 году и где выгоднее арендовать

Аренда жилья / © iStock

Украинский рынок аренды жилья остается значительно дешевле по сравнению с Польшей, несмотря на рост цен в течение последнего года. Аналитики отмечают, что в украинских крупных городах можно найти жилье за 400-500 долларов в месяц, тогда как в польских городах за аналогичные условия придется заплатить не менее 800 долларов.

Об этом пишет УНИАН.

Исследование охватило пять крупнейших городов Украины — Киев, Львов, Одессу, Харьков и Днепр, а также пять городов Польши — Варшаву, Краков, Познань, Вроцлав и Гданьск. Специалисты сравнивали цены на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, учитывая спрос и предложение.

В августе 2025 года в Украине медианная стоимость аренды однокомнатного жилья составляла около 300 долларов, двухкомнатного — 420 долларов, а трехкомнатного — 630 долларов. Среди городов наблюдаются большие различия: дороже всего однокомнатные квартиры обходятся во Львове — 432 доллара, в Киеве — 408 долларов. В Одессе и Днепре цены колеблются между 260 и 280 долларами, а в Харькове можно найти жилье за 108 долларов в месяц.

В Польше аренда значительно дороже. Медианная цена однокомнатной квартиры там составляет 605 долларов. Например, в Варшаве такая квартира стоит 689 долларов, в Гданьске — 635 долларов, тогда как в Кракове, Познани и Вроцлаве аренда колеблется от 510 до 590 долларов.

Что касается двухкомнатных квартир, то в украинской столице они в среднем стоят 720 долларов, во Львове — 501 доллар, в Днепре и Одессе — около 360-370 долларов, а самые низкие цены — в Харькове, где аренда составляет 168 долларов. В Польше двухкомнатные квартиры в среднем стоят 780 долларов, при этом в Варшаве — 891 доллар, в Гданьске — 797 долларов, а в других крупных городах — 680-780 долларов.

Для трехкомнатных квартир в Украине самое дорогое жилье в Киеве — 1 303 доллара, во Львове — 648 долларов, в Одессе и Днепре — 450-500 долларов, а в Харькове — всего 240 долларов. В Польше средняя цена таких квартир — 970 долларов. Самые высокие цены в Варшаве — 1 161 доллар, в Гданьске — 999 долларов, в Кракове, Познани и Вроцлаве — 810-950 долларов.

За год цены на аренду в Украине выросли на 15-25%, в Польше — на 5-10%. В среднем польские квартиры в долларовом эквиваленте вдвое дороже украинских. Несмотря на это, украинский рынок остается более доступным: украинцы чаще выбирают однокомнатное жилье, тогда как поляки предпочитают двухкомнатные квартиры.

По данным Госстата, в августе 2025 года средняя месячная арендная плата за однокомнатную квартиру в Украине составляла около 7,7 тысяч гривен, что на 6,8% больше, чем в декабре прошлого года, а самым дорогим регионом остается Киев со средней ценой 19 тысяч гривен.

