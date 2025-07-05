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Аренда жилья в Украине: как защитить себя и не потерять деньги
На рынке аренды жилья активизировались мошенники. Как уберечься от аферы и не потерять деньги, — объясняет эксперт.
Аренда жилья — это не только удобство, но и потенциальный риск. Мошенники на рынке недвижимости активизируются особенно во время сезонных волн переездов.
Как не потерять деньги и нервы — рассказал эксперт по недвижимости Роман Славутский.
Одной из наиболее распространенных схем афер является аренда квартиры на короткий срок мошенником, который затем показывает ее десяткам желающих под видом агента. Вместе с напарником, который выдает себя за владельца, они собирают предоплаты и исчезают.
Сигналы опасности: заниженная цена, спешка, отказ от договора и требование предоплаты без просмотра квартиры. Это типичные признаки мошенничества.
Что проверять в первую очередь
Попросите у арендодателя документы, подтверждающие право собственности: договор купли-продажи, выписку из реестра, другие документы. Проверьте совпадение с паспортом. Если действует посредник, то обязательная нотариальная доверенность с правом заключения сделки.
Сохраняйте копии документов, ведь это может стать единственным доказательством в случае конфликта.
Узнайте, кто зарегистрирован в квартире, есть ли среди них несовершеннолетние и является ли это единственным жильем владельца.
При поиске жилья через интернет обращайте внимание на репутацию арендодателя, отзывы и используйте только проверенные платформы.
В договоре должны быть четко прописаны условия: арендная плата, срок аренды, коммунальные платежи, прописка, состояние квартиры. Если договор подписывает не собственник, обязательно должно быть нотариальное поручение.
Помните: не переводите средства до пересмотра квартиры и подписания договора. Жилье — серьезное обязательство, требующее внимания к каждой детали.
Напомним, в Украине запущен пилотный проект по формированию муниципального жилищного фонда для аренды.
В первую очередь, на получение квартир смогут рассчитывать ветераны, семьи погибших военных, военнослужащие, внутренне перемещенные лица, дети-сироты, а также работники образования, медицины и коммунальной сферы.
Жилье будет полностью пригодно для проживания: с необходимой мебелью, техникой и площадью ориентировочно 40 м² на двух человек.