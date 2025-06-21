Аренда жилья в Украине подорожала: в каких регионах самые высокие цены

В Украине выросли цены на аренду квартир / © Pixabay

Реклама

В мае 2025 года аренда жилья в Украине в некоторых областях существенно выросла в цене. В частности, в Черниговской области цены подскочили на 7%, что является рекордом по сравнению с другими регионами.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным ведомства, больше всего за месяц выросли цены в Черниговской области — плюс 7,01% (от 5100 грн до 5458 грн).

Реклама

На второй строчке — Херсонская область, где цены выросли на 4% (от 3118 грн до 3243 грн).

Третье место занимает Одесская область с приростом на 2,76% (от 4662 до 4791 грн).

На четвертом и пятом местах — Киевская и Винницкая области — цены выросли на 2,15% (от 6074 грн до 6204 грн) и 1,96% (от 8112 грн до 8271 грн) соответственно.

В других областях цены росли умереннее — на уровне 1-2%. В некоторых регионах цены не изменились.

Реклама

Для сравнения, в мае средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7504 гривны в месяц. В среднем с начала года цены выросли на 3,9%, в то время как инфляция достигла 5,6%.

Напомним, во Львове сдают в аренду квартиру всего за 2500 грн. Квартира расположена в особняке, однако испытывает определенные неудобства. Смотрите, как она выглядит.