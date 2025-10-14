Сколько стоит аренда жилья: названы самые дорогие и самые дешевые для жизни регионы Украины

Квартира / © iStock

В Украине существенно выросли цены на аренду жилья: с начала года стоимость однокомнатной квартиры поднялась в среднем на 8,3%, достигнув 7816 гривен. Самым дорогим регионом для арендаторов остается Закарпатье, однако абсолютным рекордсменом по скачку цен стала Сумская область.

Об этом пишет Госстат.

Традиционно самые высокие цены на аренду жилья зафиксированы в западных областях страны. Рейтинг самых дорогих регионов выглядит так:

Закарпатская область — 12 698 грн;

Львовская область — 11 517 грн;

Ровенская область — 10 299 грн.

Столица на этот раз уступила западным регионам. Аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит в среднем 10131 грн, что всего на 5,2% больше, чем в конце прошлого года.

Абсолютным лидером по темпам подорожания стала Сумская область, где стоимость аренды взлетела на 32,2% — с 4131 до 5460 грн.

Существенный рост также показал:

Киевская область — +18,5% (до 6 469 грн);

Полтавская область — +14,2% (до 7 574 грн);

Винницкая область — +13,7% (до 8 736 грн).

Вместе с тем, Черкасская область стала единственным регионом, где аренда немного подешевела — на 1%.

Дешевле снимать жилье по-прежнему можно в прифронтовых и южных регионах. Самые низкие цены зафиксированы в Херсонской области — всего 3 243 грн. В Запорожской области средняя стоимость составляет 3888 грн, а в Харьковской цены не изменились и остались на уровне 3942 грн.

Напомним, цены на аренду жилья в Одессе рекордно выросли. За последние полгода однокомнатные квартиры прибавили в стоимости больше всего в Украине — на 50%.