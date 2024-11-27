Арест акций Киевстара могут снять в ближайшее время: в компанию придут американские инвестиции, - СМИ

Арест части корпоративных прав компании «Киевстар» может быть снят в ближайшее время.

Вместо национализации компанию ожидает приход американских инвестиций. Об этом пишет «Mediasat», ссылаясь на публикацию вашингтонского издания Capitol Intelligence Group (CI).

Как отмечают журналисты, группа ведущих американских инвестиционных фондов заявила об интересе к поглощению VEON. Именно этот нидерландский холдинг является владельцем крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар».

Ранее суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Но VEON еще в конце 2023 года продала свои российские активы и полностью вышла из рынка рф.

По данным СМИ, немаловажную роль в процессе поступления иностранных инвестиций играет Майк Помпео – серьезный игрок в команде Трампа, эксгоссекретарь США и эксглава ЦРУ. В ноябре прошлого года он вступил в должность независимого неисполнительного директора компании «Киевстар».

«Выступая как независимый член правления VEON, Помпео сказал журналистам, что он приветствует предложение о поглощении компании такими американскими гигантами прямых инвестиций как Blackstone, KKR и Carlyle, и что бывший контрольный акционер VEON, подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман полностью вышел из VEON» - пишет издание.

Также в публикации Capitol Intelligence Group утверждается, что поглощение VEON отмеченными инвестиционными фондами приветствуется министром торговли США, президентом Всемирного банка и Европейским банком реконструкции и развития.

Издание напоминает, что параллельно с арестом части акций «Киевстара» было инициировано аналогичное дело по Lifecell, но впоследствии в этой, казалось бы, идентичной ситуации украинское государство сняло арест с корпоративных прав Lifecell. В результате компания успешно сменила владельца и перешла к французскому холдингу «NJJ Capital».

«Теперь у нас достаточно оснований предположить, что Киевстар повторяет судьбу Lifecell. После того, как стоимость VEON будет согласована между всеми заинтересованными сторонами, арест 47,85% корпоративных прав Киевстара будет снят. Что означает для Украины и ее граждан продажа VEON новым владельцам? Смена состава акционеров никак не повлияет на абонентов Киевстара и самого оператора», - отмечают журналисты.

Напомним, что в настоящее время глобальный цифровой оператор VEON, являющийся единственным акционером компании «Киевстар», обжалует в суде арест корпоративных прав Киевстара.

В своих заявлениях в суд VEON утверждает, что Фридман, Авен и Косогов, против которых были направлены санкции, не владеют акциями VEON или Киевстара.