Арест бизнесмена Мазепы: представители власти и предприниматели провели закрытую встречу – СМИ

Тема встречи – давление силовых структур на бизнес на фоне ареста Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.

Члены экономического блока правительства и руководство Верховной Рады провели закрытую встречу с предпринимателями. Тема встречи – давление силовых структур на бизнес на фоне ареста Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на ряд присутствовавших там бизнесменов.

Как пишет издание, встреча проходила в смешанном формате – часть предпринимателей подключилась онлайн.

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Со стороны власти во встрече приняли участие первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, старший советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Комментируя общую атмосферу встречи, один из собеседников Forbes констатировал тотальное возмущение бизнеса по поводу действий правоохранительных органов.

По словам другого бизнесмена, была реакция на заявление общественного движения "Манифест 42" по делу Игоря Мазепы. "Позиция бизнеса – во время войны нужно заканчивать истории по кошмару бизнеса, который работает и платит налоги", – подчеркнул он.

"Формально встретились, поговорили, разошлись. Отработанная схема – выпустить пар. Единственный плюс встречи – ярость бизнеса очевидна. Думаю, они должны офигеть больше, чем до встречи", – отметил еще один бизнесмен.

Напомним, общественное движение бизнеса "Манифест 42" анонсирует 1 февраля приостановку работы компаний, если правительство не станет решать проблему давления на бизнес.

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Напомним, адвокаты компании EQUITY подали апелляционную жалобу на определение Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года в интересах своего клиента – Игоря Мазепы.

В пятницу, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе. На время следствия подозреваемый будет находиться в заключении в следственном изоляторе с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 349 млн грн. К слову, размер залога решением суда был уменьшен вдвое. Прокуратура требовала для задержанного содержания под стражей с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в размере 700 млн грн.

Игорю Мазепе инкриминируют противоправное завладение землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС, для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области. Goodlife Park построен в 2013 году, имеет площадь 40 га, яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

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