Арест "Укрнефтебурения": инвестор официально обратился к Шмыгалю

Частная компания с ограниченной ответственностью JKX UKRAINE BV официально обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу незаконного отчуждения ее активов на территории Украины.

Акционер ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" (УНБ) отметил, что со стороны государственных и судебных органов Украины происходят непонятные, недопустимые и противоправные действия, посягающие на право собственности на принадлежащее JKX UKRAINE имущество, а именно корпоративные права УНБ.

"В частности, Кабинетом министров Украины запланировано рассмотрение вопроса передачи в управление ПАО "Укрнафта" арестованных акций ЧАО "ВК "Укрнефтебурение", принадлежащих JKX UKRAINE", – говорится в сообщении акционера.

JKX UKRAINE подчеркнула, что арест акций УНБ безоснователен, и позиция компании уже подтверждена судебным решением от 3 мая 2023 года. Но, игнорируя указанное решение суда, стороной обвинения с определенной периодичностью принимаются одни и те же процессуальные решения по аресту акций УНБ.

"Самое главное, что любое новое обоснование и/или указание новых оснований относительно необходимости повторного наложения ареста стороной обвинения не указывается…Повторное наложение ареста на основании тех же доводов и доказательств, оценка которым уже дана следственным судьей, является грубым нарушением процессуального законодательства и права собственности", — говорится в обращении к премьер-министру.

Также отмечается, что "абсурдна и аргументация АРМА относительно наличия исключительных обстоятельств для того, чтобы передать управление компанией в "другие руки", а именно для обеспечения "непрерывного и стабильного функционирования добычи углеводородов в Украине".

"Совершенно непонятно, о каких рисках прерывания и стабильного функционирования добычи, связанных с деятельностью УНБ, вообще идет речь. Ведь компания является второй по объемам частной нефтегазодобычи в Украине и одним из крупнейших налогоплательщиков. За 2010-2022 годы УНБ инвестировало в Сахалинское месторождение свыше 6 млрд грн и уплатило в бюджет 24 млрд грн. "Несмотря на попытки захвата и принудительной национализации, компания осуществляет непрерывную деятельность и работает над наращиванием добычи газа в 2023 году на 30% по сравнению с прошлым годом, в частности завершает строительство дожимной компрессорной станции и бурение новой скважины", — говорится в сообщении.

"Похоже, под прикрытием военного положения в Украине возникла организованная группа по рейдерскому захвату предприятий. Используя правоохранительные органы и с помощью таких инструментов как АРМА фактически осуществляется экспроприация интересных активов. "Национализация", инициированная во время войны, не имеет ничего общего со стремлением страны попасть в Евросоюз и применять цивилизованные методы управления предприятиями", – заявил акционер УНБ в обращении к премьер-министру.

"Синхронность и неожиданная оперативность решений, которые демонстрируют одновременно представители правоохранительных и государственных органов, а также временный руководитель ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий, очевидно, подтверждают, что УНБ является объектом заранее разработанного плана", — отмечает акционер.

JKX UKRAINE призывает Кабинет министров Украины и отдельно всех его членов воздержаться от участия в противоправных действиях, которые могут нанести ущерб государству, и надеется, что верховенство права и справедливости победит, а любой произвол будет немедленно прекращен.

Напомним, 7 апреля 2023 года Печерский суд наложил арест на корпоративные права УНБ, а позже передал их в управление АРМА. Это решение суда было отменено как незаконное 3 мая определением Печерского районного суда города Киева. Но уже 4 мая корпоративные права компании были снова арестованы и переданы в управление АРМА постановлением того же Печерского районного суда города Киева. А 10 мая руководство АРМА обратилось в Кабинет Министров Украины с предложением применить особую процедуру управления корпоративными правами УНБ.

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