Арестованы активы компаний российского олигарха на сумму свыше 12,4 млрд грн

По данным кремлевских росСМИ, арестованы активы Михаила Фридмана на сумму 420 млн долларов в украинском Альфа-банке.

Наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 12,4 млрд. грн.

По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализировали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую наложили арест.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины. В целях выполнения задач уголовного производства Офисом Генерального прокурора организовано взаимодействие с Госфинмониторингом, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины.

Ранее по ходатайству прокуроров судом также был наложен арест на активы этих компаний российского олигарха на сумму около полумиллиарда гривен.

По данным кремлевских росСМИ, арестованы активы Михаила Фридмана на сумму 420 млн долларов в украинском Альфа-банке.

Напомним, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов подчеркнул, что европейские страны не должны повторить ошибку арестов активов пророссийских кошельков, как это было в 2014 году.

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