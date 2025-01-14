Argentem Creek Partners: Мы поддерживаем усилия БЭБ в разоблачении незаконных операций в Одесском порту

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners сделали заявление о ситуации вокруг терминала «Олимпекс» в Одессе, где правоохранительные органы подозревают компании из GNT Group в уклонении от уплаты налогов и причастности к схемам контрабанды зерна.

«Как кредиторы GNT Group и терминала «Олимпекс», мы остаемся крайне озабочены этой продолжающейся незаконной деятельностью, которую, как представляется, координируют [Сергей] Гроза, [Владимир] Науменко и их сообщники, включая гражданина России Михаила Ипатова и компанию Sunolta. Мы приветствуем работу БЭБ, направленную на поддержание верховенства права в разоблачении этой незаконной деятельности, противоречащей интересам народа Украины», — говорится в совместном заявлении американских компаний.

Инвесторы отметили, что одна из компаний, ООО «Аттолло Гранум», которую Бюро экономической безопасности разоблачило на уклонении от уплаты налогов из-за занижения стоимости услуг перевалки зерна, принадлежит к группе Sunolta, контролируемой Науменко и Грозой для прикрытия операций, хотя и имеющей формально других владельцев — Сергея Федорова и Татьяну Коваленко.

«В июне 2024 года украинский суд постановил, что деятельность предприятий, в отношении которых ведется расследование, находится под контролем Грозы и Науменко, которых в октябре 2024 года Высокий суд Англии приговорил к 21 месяцу заключения за неуважение к суду», — отмечается в заявлении.

Американские кредиторы отметили, что помещение терминала «Олимпекс», в котором БЭБ проводило обыски, было незаконно выведено Науменко и Грозой из ООО «Олимпекс Купе Интернешнл» через банк «Южный» во избежание выплат.

«Связи между Грозой и Науменко и подсанкционными компаниями, связанными с [контрабандистом] Вадимом Альпериным, были установлены в предварительном расследовании БЭБ по операциям на терминале «Олимпекс» в 2024 году. Выяснилось, что "Аттолло Гранум" предложила мощности в Одесском порту связанному с Альпериным субъекту санкций ООО "Агирос" для хранения, перевалки и экспорта "черного" зерна", — заявили Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners.

Напомним, на прошлой неделе Бюро экономической безопасности заявило, что разоблачило группу компаний, уклонившихся в 2023-2024 годах от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Должностные лица компаний намеренно занижали налогооблагаемую базу.