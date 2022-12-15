Арктический дизель от АЗК UPG – ваша уверенность за рулем в пиковые морозы

Для водителей с дизельным типом двигателя резкое понижение температуры воздуха – большое испытание. Чтобы не переживать, заведется ли ваше авто морозное утро, лучше заправляться зимними видами топлива от национальной сети АЗК UPG.

Если во время привычного нам похолодания хорошим решением становится зимний EURO DIESEL, то в самые холодные периоды автолюбителям стоит выбрать максимально морозостойкий DIESEL Арктика, продажи которого уже стартовали на UPG.

Почему зимой лучше заправляться зимними видами ДП от UPG и как их выбрать

В отличие от бензина дизтопливо содержит парафиновые углеводороды. Поэтому при понижении температуры воздуха от –15°C и ниже обычное летнее дизтопливо начинает густеть. Следовательно, нарушается качество распыления горючего форсунками, а фильтры отказываются пропускать через себя гелеобразную субстанцию. Именно в наличии депрессорных присадок, предотвращающих кристаллизацию парафинов, и заключается основное отличие зимнего дизеля.

Национальная сеть АЗК UPG реализует два вида дизтоплива, которое следует использовать в холодное время года: зимний EURO DIESEL с температурой фильтрации до –22°С и DIESEL Арктика, который не замерзает даже когда отметка термометра опускается до деления –37°С.

Арктический дизель от АЗК UPG

Сильный холод время от времени испытывает украинцев на прочность: значительное снижение температуры воздуха также происходит и на территории нашей страны. В Украине такие погодные сюрпризы длятся короткий период: от нескольких часов до нескольких суток. Именно во время таких крещенских морозов автолюбителям лучше выбирать морозостойкий арктический дизель от UPG.

А как же быть, когда зима выдалась теплой? Специалисты все же рекомендуют перейти на зимние виды ДТ. Это объясняется тем, что даже если высококачественное летнее дизтопливо вполне успешно может работать в автомобиле до –10°C, при движении по загородной трассе остается риск его замерзания в топливопроводах и фильтре, которые обдуваются морозным воздухом. Кроме того, нет гарантии, что после лёгкого дневного морозца ночью не будет резкого понижения температуры.

Технические характеристики и преимущества DIESEL Арктика от UPG

Как и другие виды топлива, арктический дизель от UPG импортируется напрямую из Европы и отвечает пятому экологическому стандарту и требованиям ДСТУ.

Несмотря на суровый холод, высококачественное топливо гарантирует легкий разгон автомобиля, отличную маневренность и безопасную эксплуатацию двигателя. Подтверждением этого является высокое цетановое число, достигающее отметки 52 (согласно норме, не ниже 48).

Еще один важный показатель качества топлива – содержание серы и ароматических углеводородов в арктическом дизеле – также в пределах нормы.

DIESEL Арктика до 37 градусов мороза на АЗК UPG

Наиболее морозостойкое, предназначенное для эксплуатации в условиях арктического климата дизельное топливо соответствует стандарту Евро-5, что предусматривает более жесткие требования к степени очистки от загрязняющих природу частиц. Поэтому, наполняя бак на АЗК UPG, вы заботитесь не только о своем автомобиле, но и об окружающей среде.

UPG гарантирует качество топлива, импортируемого напрямую из Европы

Перед тем, как попасть в бак вашего автомобиля, топливо проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. Каждая партия имеет сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда оно было поставлено.

На каждом АЗК UPG вы всегда можете ознакомиться с паспортом, подтверждающим, что это топливо прошло входящий контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ.

Как действовать, когда горючее замерзло и авто не заводится

Если же вы по каким-то причинам не успели заправиться зимним дизелем, и авто не заводится, – решение есть. Растворить чем-то сгустки парафина, которые образовались в баке и накопились в фильтре, невозможно – от них удастся избавиться только путем нагрева. Лучше всего – переместить автомобиль на несколько часов в теплый бокс. Продолжительность оттаивания зависит от температуры промерзания и объема горючего. Вариант с доливкой в бак порции горячего топлива не сработает. Это не вернет работоспособность фильтра, поэтому его придется подогревать отдельно. В отдельном подогреве будут нуждаться и топливопроводы.

С зимним EURO DIESEL и устойчивым к сверхнизким температурам DIESEL Арктика от UPG вы всегда будете уверены в работе своего авто, несмотря на капризы погоды!