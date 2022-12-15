"Армия восстановления" привлекла более 3,3 тысяч безработных к отстраиванию страны

До того, как эти люди приобщились к выполнению общественно полезных работ, они долгое время были безработными – центр занятости искал им работу в среднем более четырех месяцев.

"Армия восстановления" привлекла 3 314 безработных к отстраиванию страны.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики со ссылкой на замминистра Татьяну Бережную.

"Мы привлекаем людей, временно потерявших работу, к восстановлению страны и таким образом предоставляем им возможность перейти в статус занятых лиц и получать за выполнение общественно полезных работ по меньшей мере 6 700 грн. На сегодняшний день 3 314 безработных уже выполняют такие работы в девяти областях", – сказала заместитель министра экономики.

Также читайте В Минэкономики посчитали реальное количество безработных в Украине

По словам Бережной, среди этих людей почти в равной пропорции есть женщины и мужчины, большинство из них (52%) в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, они проживают преимущественно в маленьких городах, чуть реже – в сельской местности, имеют профессионально-техническую (51%) или высшее (27%) образование.

"И, что важно, до того, как они приобщились к выполнению общественно полезных работ, они долгое время были безработными – центр занятости искал им работу в среднем более четырех месяцев. Поэтому их участие в "Армии восстановления" предоставит им больше возможностей, ведь они будут получать за выполнение работ больше, чем средняя помощь по безработице", — рассказала замминистра.

В настоящее время общественно полезные работы проводятся в девяти областях – Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской. Больше всего безработных привлечено в Киевской области – 770 человек, Сумской – 739 человек, Полтавской – 697 человек.

По данным Минэкономики, на сегодняшний день за выполнение таких работ безработным выплачено уже 18,3 млн грн.

Проект "Армия восстановления" будет действовать и в следующем году, поэтому на организацию общественных и общественно полезных работ в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 млн грн.

Напомним, в Украине официально зарегистрированных безработных, по последним данным, более 200 тысяч граждан.

Рынок или супермаркет: где выгоднее закупиться

Читайте также: