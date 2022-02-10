"АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о дополнительном давлении на суд по делу против налоговой

"АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о дополнительном давлении на суд по делу против налоговой

Третий апелляционный административный суд, где рассматривалось дело рентных платежей в 2015-2019 годах между налоговой и компанией "АрселорМиттал Кривой Рог", отказал предприятию в ходатайстве об отказе закрыть производство по жалобе прокуратуры. Это нарушение европейских норм – ведь в европейской судебной практике участие прокуратуры по гражданским делам считается осуществлением дополнительного давления на суд.

Об этом идет речь в официальном сообщении компании.

"Европейский суд по правам человека неоднократно подтверждал, что участвуя в деле прокурор даже фактом своего появления в судебном процессе позволяет усилить позицию той или иной стороны, нарушающей статью 6 Конвенции о защите прав и основных свобод человека – гарантированное право на справедливый суд", — подчеркнули в компании.

По мнению адвоката "АрселорМиттал Кривой Рог" Игоря Нагая, суд предоставил возможность представителям предприятия детально объяснить свою позицию на сегодняшнем заседании, в частности, благодаря значительному вниманию общества и средств массовой информации к этому резонансному делу.

"Налоговые споры должны разрешаться по принципу состязательности в суде, а не с помощью правоохранителей. Аргументами должны быть положения закона и научные доказательства, а не конъюнктурные цели или силовое давление. Мы уверены в профессиональной экспертизе в поддержку нашей позиции и будем защищать свою правоту. Надеемся, что Украина все же является страной, где международный инвестор может рассчитывать на принцип верховенства права", — сказал Артем Филипьев, заместитель генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" по административным вопросам.

Напомним, в начале года прокуратура заблокировала счета "Арселор Миталл Кривой Рог" по требованию налоговой службы. В компании обратились в суд, который принял решение в ее пользу. Однако налоговая служба подала апелляцию.

А уже через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, из-за чего частично была остановлена хозяйственная деятельность предприятий.

В свою очередь Федерация работодателей Украины обнародовала официальное заявление с требованием к власти прекратить давление на отечественный бизнес и вмешиваться в его деятельность, ведь такие действия государства продолжают ухудшать экономическую ситуацию и инвестиционную привлекательность страны.

Нардеп Кира Рудык, комментируя ситуацию, заявила, что власти во времена экономического кризиса и военной угрозы должны поддерживать налогоплательщиков, а не мешать им работать. А нардеп Ярослав Железняк заявил, что власти превратили БЭБ и ДБР в инструменты давления на бизнес.