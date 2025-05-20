Ассоциация газодобытчиков требует от НКРЭКУ и Минэнерго справедливых решений по штрафам за качество газа

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Об этом говорится в обращении Ассоциации.

Газодобытчики отмечают, что в апреле мая 2025 года состоялись ряд рабочих встреч с участием представителей НКРЭКУ, Минэнерго и газодобывающего сектора.

"Ассоциация выражает признательность НКРЭКУ и Министерству энергетики за организацию встреч, а также за обсуждение возможных путей решения указанных вопросов, которые стали одними из самых серьезных вызовов для сектора с начала войны", - говорится в обращении.

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По запросу государственных органов компании члены Ассоциации предоставили официальные письма с подробной информацией о заказных и использованных мощностях, объемах некондиционного газа, а также размере соответствующих платежей.

В то же время в добыватели подчеркнули: "В соответствии с положениями Устава Ассоциации и действующим законодательством Украины, Ассоциация не имеет права собирать или использовать информацию, которая является коммерческой и относится к конфиденциальной".

"Ассоциация хочет еще раз подчеркнуть чрезвычайную важность указанных вопросов для газодобывающего сектора", - добавляют в обращении.

Также речь идет о необходимости разрешить газодобывающим компаниям, чьи объекты пострадали от атак, корректировать уже заказанные мощности в текущем газовом году. Предложено учитывать неиспользованные, но оплаченные мощности в будущих периодах заказа.

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Отдельно Ассоциация обратилась с просьбой предусмотреть возможность освобождения компаний от уплаты штрафов за подачу газа по точкам входа в ГТС, где из-за обстрелов была повреждена инфраструктура, что повлекло за собой увеличение подачи некондиционного газа.

Напомним, основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак также заявила, что государство должно поддержать пострадавшие от обстрелов газодобывающие предприятия, а не налагать на них штрафы за временное отклонение от стандартов качества.