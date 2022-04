Астронавт NASA Скотт Келли собрал 500 тысяч долларов для поддержки украинцев

Все чистые доходы от первоначальных продаж направляются некоммерческой организации, помогающей Украине пережить российское вторжение.

Бывший астронавт NASA Скотт Келли, установивший рекорды, увековечил свое время в космосе с помощью искусства, передает Space.com.

Келли, который провел 340 дней подряд на борту Международной космической станции в 2015 и 2016 годах, только что запустил свой первый в истории художественный проект NFT под названием «Мечты из этого мира». Он надеется, что это предложение вдохновит людей тянуться к звездам, поскольку культовая книга вдохновила его давно.

«Моя история не типичная история астронавтов. Я был плохим учеником – плохо учился в школе, какой-то мечтатель», – сказал Келли.

«Я нашел вдохновение в книге, а именно «Правильные вещи» Тома Вулфа». Поэтому я действительно очень верю в идею, что вдохновение, сделанное должным образом для нужного человека в нужное время, может иметь чрезвычайные результаты», — добавил Келли.

NFT (невзаимозаменяемые токены) — это фрагменты данных, хранящиеся в цифровом аккаунте, который называется блокчейном, представляющим уникальные активы. NFT является частью нового цифрового мира, известного как метавселенная, и Келли надеется, что Dreams Out of This World поможет познакомить людей с этой несколько запутанной новой сферой.

"Я думаю, что метавселенная, криптовалюта и блокчейн станут важной частью нашего будущего", — сказал он. «Так что мне казалось, что настало правильное время для участия».

Дроп «Мечты из этого мира» – это сотрудничество со студией создания контента Orange Comet. Он состоит из серии фрагментов, которые показывают Келли в космосе, а на заднем плане – Землю, которая образована. Эти предметы были выставлены на аукцион сегодня (12 апреля) – в Международный день полета человека в космос, в рамках которого отмечается историческая орбитальная миссия космонавта Юрия Гагарина в 1961 году – вместе с некоторыми памятными вещами Келли.

Планировалось, что аукцион продлится три дня на маркетплейсе NFT OpenSea. Но вся коллекция была распродана всего за несколько часов, собрав более 500 тысяч долларов.

«Спасибо всем, кто поддержал этот проект! В разгар этой войны удивительно, что мы можем объединиться через искусство, чтобы помочь народу Украины. Сегодня собрано более 500 тыс долларов!", — написал Келли в Twitter.

