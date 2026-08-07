Августовский перерасчет субсидии: где проверить сумму и решение

Субсидия

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Пенсионный фонд Украины производит перерасчет жилищной субсидии в августе на август-сентябрь без нового заявления, если среднемесячный совокупный доход домохозяйства возрос или уменьшился более чем на 50%. Чтобы понять, изменилась ли выплата, лучше проверить данные в личном кабинете на портале ПФУ.

Кому перерасчет производят автоматически

Для августовского перерасчета ПФУ учитывает доходы домохозяйства за I и II кварталы текущего года. Если после сопоставления данных разница превышает 50%, сумма субсидии пересматривается без обращения получателя. Порог и механизм такого пересчета TSN.ua ранее объяснял в материале об изменении размера субсидий .

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Автоматический перерасчет не означает, что выплата обязательно изменится. Новая сумма зависит от сведений, которые Фонд учитывает для расчета, поэтому сначала следует проверить само решение и дату последнего начисления.

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Как проверить субсидию онлайн через портал ПФУ

Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ и авторизуйтесь через КЭП, «Дія.Підпис» или ID.GOV.UA. В меню выберите раздел «Моя субсидія».

Там указан месяц и год последнего начисления, начисленная сумма и решение о назначении субсидии или льготы. Именно эти три позиции помогают увидеть, отразился ли перерасчет.

Что может означать изменение суммы

Увеличение или уменьшение выплаты само по себе не доказывает ошибки. Если доход домохозяйства изменился более чем на 50%, ПФУ пересматривает размер субсидии в установленном сроке ее назначения.

Проверьте, совпадают ли в кабинете месяц начисления, сумма и решение по вашей ситуации. Сохраните скриншот, если данные кажутся ошибочными: так будет легче объяснить проблему при обращении.

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Когда обращаться в Пенсионный фонд

Обратитесь в ПФУ, если в кабинете нет сведений о назначенной субсидии, решение не соответствует вашим обстоятельствам или изменился состав домохозяйства или перечень жилищно-коммунальных услуг. Новым получателям субсидии также следует подать заявление в Фонд.

Не подавайте повторное заявление только потому, что новая сумма еще не отразилась. Сначала проверьте месяц последнего начисления; если информация не обновляется или требует уточнения, обратитесь в сервисный центр или официальный канал ПФУ.

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