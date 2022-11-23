Авиакомпания «Украинские вертолеты» предоставила защитникам Украины следующую партию снаряжения и оборудования на около 39 млн грн

В этот раз она включает 13 автомобилей повышенной проходимости, 750 бронежилетов и другое защитное снаряжение на сумму около 38,66 миллионов гривен. Очередная партия помощи предназначается подразделениям Национальной полиции, Нацгвардии, а также Аварийно-спасательному отряду спецназначения ГУ ГСЧС в Одесской области, которые сегодня защищают нашу землю от российских агрессоров на разных направлениях.

– Сегодня мы получаем очередную партию помощи от компании "Украинские вертолеты", которая включает в себя пять пикапов Mitsubishi L 200, – рассказал начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины полковник Игорь Бабич. – Эти машины действительно нужны нашим подразделениям, потому что с первых дней войны Национальная полиция выполняет задачи совместно с подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины. Мы создали соответствующие сводные батальоны, которые выполняют задачи на передовой — в первую очередь, участвуют в штурмовых действиях, в освобождении наших населенных пунктов от оккупантов и проводят стабилизационные мероприятия. Эти автомобили нужны для того, чтобы обеспечить транспортировку личного состава и перевозку боеприпасов. Кроме того, на этих автомобилях мы устанавливаем крупнокалиберные пулеметы, соответственно это добавляет мощности подразделения. С учетом активности ведения боевых действий очень много транспорта выходит из строя, поэтому новые автомобили нам действительно нужны.

Пресс-секретарь Национальной гвардии Руслан Музычук рассказал, что в этот раз авиакомпания предоставила подразделениям Нацгвардии пять пикапов, тактическое снаряжение, а также средства бронезащиты — каски и бронежилеты. Кроме того, партия помощи включает в себя водолазное снаряжение. Оно позволяет специальным подразделениям Нацгвардии выполнять различные задачи в акваториях Украины, в частности проводить разминирование, поднимать из-под воды затопленную вражескую технику и помогать другим военным подразделениям форсировать реки.

– Наши гвардейцы выполняют задачи во всех точках, где ведутся активные боевые действия. Есть хорошие результаты, удерживаем наши границы и опять же хочу подчеркнуть, что в этом большая заслуга всех волонтеров, которые помогают нам, – подчеркнул Руслан Музычук.

С первых дней полномасштабного вторжения Авиакомпания оказывает благотворительную помощь воинам, защищающим Украину в рядах Национальной полиции, Службы безопасности, Вооруженных сил, Главного управления разведки Минобороны Украины. Среди прочего она поставляєт бойцам пикапы, квадроциклы, бронежилеты, защитные шлемы, тепловизоры, квадрокоптеры, оптические прицелы, приборы ночного видения, радиостанции, аптечки, одежду, а также другое снаряжение и оборудование.

– Это уже пятое подобное мероприятие, когда мы предоставляем снаряжение нашим защитникам, – рассказывает советник председателя правления Авиакомпании "Украинские вертолеты" Сергей Яровой. – Мы получаем запросы, общаемся с командирами подразделений, мониторим ситуацию с потребностями в снаряжении, затем закупаем все необходимое и передаем в подразделения.

Всего с начала полномасштабной войны Авиакомпания «Украинские вертолеты» уже предоставила разным подразделениям гуманитарную помощь на сумму около 93 миллионов гривен.

В частности, в подразделения Национальной Гвардии Украины Авиакомпания передала гуманитарную помощь на сумму 57,8 миллионов гривен. Она включает 10 пикапов, 21 квадроцикл и 6 багги, прицепы, 650 бронежилетов, 694 защитных касок, 800 тактических очков, 26 гидрокостюмов, а также 600 аптечек и медицинских средств.

В подразделения Службы безопасности Украины была передана гуманитарная помощь на общую сумму 11,28 миллиона гривен. Это 100 бронежилетов, 120 касок, 9 квадрокоптеров, 14 тепловизоров, оптические приборы и прицелы, навесное оборудование для стрелкового оружия, тактические очки, полевые аптечки, рации и тактическая одежда.

Также Авиакомпания передала Главному управлению разведки МОУ два квадроцикла. В подразделения ВСУ также была передана помощь, в частности, в воинскую часть А4100 – 20 бронежилетов, а в воинскую часть А2595 – 10 авиационных радиостанций.

Национальной полиции Украины Авиакомпания передала 11 квадрокоптеров, 5 пикапов, 450 бронежилетов на общую сумму 17,37 млн гривен.

Одесской областной организации профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел Украины компания передала 60 касок и 50 баллистических очков на общую сумму 1,2 миллиона гривен.

Аварийно-спасательному отряду спецназначения ГУ ГСЧС в Одесской области передали 3 пикапа на сумму 3,56 млн грн.

За весомый вклад в защиту Украины от российских агрессоров председатель правления-генеральный директор ЧАО "Авиакомпания "Украинские вертолеты"" Владимир Ткаченко получил личную благодарность от руководства Национальной полиции Украины и воинской части А2595.

ЧАО "Авиакомпания "Украинские вертолеты"" – это крупнейший вертолетный оператор Украины. Она более десяти лет работает в гуманитарных, стабилизационных и миротворческих миссиях по всему миру.

Авиакомпания была основана в 2002 году и уже в 2003 получила Сертификат эксплуатанта. В 2006 году компания заслужила статус официального перевозчика Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы ООН. В 2013 году стала членом Международной вертолетной ассоциации (HAI), а в 2014 – членом Международной ассоциации по стабилизационным операциям (ISOA).