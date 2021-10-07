Авиатрафик в сентябре: количество полетов в небе над Украиной — на уровне 76% от докризисного показателя

Авиатрафик в сентябре: количество полетов в небе над Украиной — на уровне 76% от докризисного показателя

В Украине динамика восстановления опережала даже региональные показатели.

В сентябре 2021 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26241 рейс, что составляет 76% от сентябрьского объема докризисного 2019 года. На таком уровне показатель авиатрафика держится в течение двух месяцев, с августа текущего года.

Как сообщает Украэрорух, украинские авиакомпании в сентябре 2021 года выполнили 9614 полетов (на 11,1% меньше по сравнению с сентябрем докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили 16627 полетов (меньше на 29,8%).

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Внутренние полеты составляют 3112 рейсов (14,5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные полеты — 13728 рейсов (-12,6%), транзитные полеты — 9401 рейс (-41,5%).

"Оживление трафика в небе над Украиной — это совокупность нескольких факторов: сезонность спроса на авиаперевозки, принятие новых реалий и правил путешествий авиапассажирами и результат нашей системной работы с авиаперевозчиками по использованию транзитного потенциала воздушного пространства Украины. Положительно, что количество внутренних перелетов между аэропортами Украины в августе и сентябре превышала доковидные показатели", — отметил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Общие тенденции авиатрафика в Европейском регионе во второй половине года превзошли оптимистический сценарий Евроконтроля, и в Украине динамика восстановления опережала даже региональные показатели:

"Делая осторожные прогнозы на будущее, мы учитываем, что туристический сезон завершается, и динамика полетов в период зимней навигации традиционно ниже, однако ряд авиакомпаний уже сообщили о продлении чартерных программ в экзотические страны или заявили об открытии новых направлений. Кампания по вакцинации и введения международных ковид-сертификатов открыли для украинской границы европейские страны, поэтому есть основания рассчитывать, что нынешний низкий сезон мы пройдем по оптимистическому сценарию", подытожил Ярмак.

В ведомстве напомнили динамику количества полетов в воздушном пространстве Украины с начала 2021 года: август — 29048 рейсов, июль — 26952 рейсов, июнь — 21 113 рейсов, май — 16 986 рейсов, апрель — 13 661 рейс, март — 12160 рейсов, февраль — 8758 рейсов, январь — 9842 рейса.

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