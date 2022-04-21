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Австралийская компания полностью отказалась от российской нефти

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Австралийская компания полностью отказалась от российской нефти

Getty Images

Австралия после нападения РФ на Украину решила полностью отказаться от нефти страны-агрессора.

Ранее это государство закупало 7,8% российской нефти.

Об этом пишет Kronen Zeitung.

Представитель австрийской нефтегазовой компании OMV сообщил, что они закупали немного российской нефти, однако сейчас решили окончательно от нее отказаться.

По данным Статистического управления Австрии и Ассоциации нефтяной индустрии, импорт из России составил около 7,8%.

Важнейшим поставщиком нефти в Австрию уже много лет является Казахстан, доля импорта которого составляет 38,9%. На втором и третьем месте Ливия с 22,1% и Ирак с 20,7%.

Напомним, в среду, 20 апреля, во время закрытой сессии G20 в Вашингтоне министры финансов многих стран вышли, когда российский делегат начал свой доклад. Этот демарш прошел в знак протеста против российской агрессии в Украине.

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