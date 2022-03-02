Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от миллиардного проекта в Сибири.

Австрийская компания, треть акций которой принадлежит государству, профинансировала в кредит этот газопровод около 730 млн евро.

Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от проекта по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения в Западной Сибири.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет Укринформ.

"Сегодня Исполнительный совет OMV принял решение не продолжать переговоры с "Газпромом" о потенциальном приобретении доли в размере 24,98% в разработке фазы 4A/5A Ачимова на Уренгойском газоконденсатном месторождении и расторгнуть Основной договор купли-продажи от 3 октября в сообщении.

Ранее стало известно о банкротстве компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2", что также приведет к ощутимым последствиям на OMV. Как известно, австрийская компания, треть акций которой принадлежит государству, профинансировала в кредит этот газопровод около 730 млн евро. Договорные отношения были со швейцарской компанией Nord Stream AG, которая является дочерью Газпрома и сейчас подала на банкротство.