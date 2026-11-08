Автогаз может взлететь в цене в ноябре: эксперт спрогнозировал, к чему готовиться

Говорить об удешевлении бензина рано / © Associated Press

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Отдельные сети АЗС снизили цены, однако говорить об общем удешевлении бензина пока рано. В то же время самая сложная ситуация сейчас со сжиженным газом: из-за дефицита в Европе и роста закупочных цен он может подорожать до 63–67 грн за литр.

Об этом рассказал в эфире День.LIVE директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

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«Ситуацию по бензину можно назвать стабильной. Это сегодня наиболее благополучный вид горючего, поскольку по нему сбалансирован рынок поставок и потребления», — отметил эксперт.

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По его словам, в октябре цена на сжиженный газ выросла на 20%, а на ноябрь европейский производитель заявил об очередном повышении на 15%. Новые цены украинский рынок может ощутить в течение двух недель.

Куюн добавил, что из-за высокой стоимости газа некоторые компании уже не видят смысла закупать его, поскольку опасаются, что по такой цене горючее будет сложно продать.

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Экономистка, доктор экономических наук Елена Нусинова объяснила, что дальнейшая динамика цен на бензин в Украине будет зависеть прежде всего от развития событий на Ближнем Востоке, политики США и решений стран-участниц ОПЕК+.

По мнению экономистки, при благоприятном развитии событий, снижении геополитической напряженности и удешевлении европейского горючего, возможно постепенное возвращение к более низким ценовым уровням. Но если конфликт на Ближнем Востоке усилится или возникнут новые серьезные перебои со снабжением, бензин в Украине может подорожать еще больше.

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Эксперт рынка горючего Сергей Куюн отметил, что в Украине ожидается новое удорожание автомобильного газа. Его стоимость в ближайшее время может превысить 60 гривен за литр, и это, вероятно, еще не предел. Причиной является дефицит горючего и повышение цен одним из крупных производителей.

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