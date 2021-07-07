Автомобильную компанию "Богдан Моторс" Гладковского суд признал банкротом: сколько денег и кому должна компания

Автомобильную компанию "Богдан Моторс" Гладковского суд признал банкротом: сколько денег и кому должна компания

Долги компании перед кредиторами составили 6,7 млрд грн.

Хозсуд Днепропетровской области 6 июля признал банкротом автомобильную компанию "Богдан Моторс", входящую в корпорацию "Богдан" Олега Гладсковского, который является бывшим первым заместителем секретаря СНБО и экс-заместителем министра обороны. Процедуру ликвидации уже начали.

Об этом сообщает finbalance со ссылкой на сообщение суда по делу №904/6691/20.

Издание указывает, что компания накопила 6,7 миллиарда гривен долгов. Среди крупнейших кредиторов — четыре банка и еще две структуры. Компания "Богдан Моторс" должна таким кредиторам:

государственному "Укрэксимбанку" — 1,64 миллиарда гривен,

UniCredit Bank AG — 1,53 миллиарда гривен,

"Международном уинвестиционному банку" — 181,6 миллиона гривен,

"Саревин Инвестментс ЛТД" — 2,35 миллиарда гривен,

закрытому недиверсифицированному венчурному корпоративному инвестиционному фонду "Бриз" — 385,8 миллиона гривен,

ООО "Автомобильная группа" Богдан "- 349,8 миллиона гривен.

Последние три компании, как пишет издание, связанные с должником. Инициировало процедуру банкротства ООО "Финансовая компания" Финворк ".

Отмечается, что в прошлом году "Богдан Моторс" получил 3,38 миллиарда гривен ущерба. По данным компании, на конец 2020 ее текущие обязательства и обеспечение составляли 9,18 миллиарда гривен при активах 1,09 миллиарда гривен.

Напомним, ранее детективы НАБУ и САП провели обыски в помещениях ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" 19 и 24 июля. В НАБУ отметили, что следственное действие санкционирована и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах служебными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственного оборонного заказа специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Второй обыск проходил в рамках расследования уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами ПАО "Укрэксимбанк" (100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета Министров).

В корпорации обвинения НАБУ назвали надуманными и безосновательными, а организацию следственных действий и обысков - "политически мотивированным давлением".

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