Автор фейка о запрете импорта из ЕС теперь критикует достройку Хмельницкой АЭС

Блогер Александр Харченко, ранее разоблаченный в распространении ложной информации о запрете импорта электроэнергии из ЕС, теперь активно критикует решение правительства о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Критиковать намерения правительства Харченко начал в комментарии "Украинскому радио".

В частности, Харченко поставил под сомнение слова Специального представителя США по восстановлению Украины (2023-2024) Пенни Прицкер, которая поддержала намерение Украины развивать АЭС.

Срыв достройки блоков Хмельницкой АЭС, по словам эксперта Бориса Кушнирука, выгоден частным производителям электроэнергии, в частности, по природному газу и по зеленому тарифу.

Ранее Харченко заявлял, что ЕС будто бы планирует запретить импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, однако эта информация была официально опровергнута.

Как известно, достройка блоков Хмельницкой АЭС уже получила поддержку правительства и международных партнеров, в частности, американской компании Westinghouse, которая заявила о готовности помочь Украине в реализации этого проекта.

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

В апреле 2024 г. правительство приняло решение о достройке этих блоков. На данный момент готовность энергоблока №3 составляет 80%.