Азиатские фондовые рынки упали до 16-месячного минимума после сообщения о пожаре на Запорожской АЭС

Азиатские фондовые рынки упали до 16-месячного минимума после сообщения о пожаре на Запорожской АЭС

Рынки обеспокоены.

Азиатские фондовые рынки понесли серьезные потери, в то время как цены на нефть подскочили. На это повлияло сообщение о пожаре на Запорожской АЭС, который обстреляли российские оккупанты.

Об этом пишет Reuters.

“Рынки обеспокоены радиоактивными осадками. Риск состоит в том, что может возникнуть просчет или чрезмерная реакция, и война затянется", — сказал Вас Менон, исполнительный директор инвестиционной стратегии банка OCBC.

Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона упал на 1,6% — до 585,5. Это самый низкий уровень с ноября 2020 года.

Япония потеряла 2,4%, Южная Корея – 1,2%, Китай – 0,9% и Гонконг – 2,5%, Австралия – 1%.

Цены на нефть подскочили, в то время как днем ранее они оставались стабильными. Майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $114,23 за баррель.

Напомним, ночью 3 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.

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