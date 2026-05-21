АЗС изменили цены на топливо: где бензин подорожал, а какая марка сбросила 2,5 грн

В Украине 21 мая изменились цены на отдельные виды топлива на заправках. Государственная сеть «Укрнафта» пересчитала цены на бензин, при этом одна из позиций подешевела сразу на 2,5 грн. В то же время крупные премиум-сети АЗС держат стоимость топлива на стабильном уровне.

Об этом информирует «РБК-Украина»

В «Укрнафте» за последние сутки бензины марки 98 (Energy), А-95 и А-92 подорожали на 50 коп. В то же время 95 (Energy) стал дешевле на 2,5 грн. На заправках OKKO, WOG и SOCAR цена на А-95 остается стабильной.

Цены на топливо 21 мая

На АЗС ОККО:

бензин стандарт стоит 79,9 грн за литр,

премиальный бензин — 82,9 грн,

дизельное топливо стандарт — 89,9 грн,

премиальное ДТ — 92,9 грн за литр.

В сети WOG цены аналогичные:

бензин стандарт — 79,9 грн,

бензин премиум — 82,9 грн,

дизель стандарт — 89,9 грн,

дизель премиум — 92,9 грн за литр.

На АЗС SOCAR:

бензин стандарт стоит 79,99 грн за литр,

премиальный бензин — 83,99 грн,

дизель стандарт — 89,99 грн,

премиальное дизельное топливо — 92,99 грн за литр.

Самые низкие цены среди представленных сетей у «Укрнафты»:

бензин стандарт и премиум — по 73,9 грн за литр,

дизель стандарт — 86,9 грн,

дизель премиум — 88,9 грн за литр.

Напомним, владелец сети АЗК UPG Владимир Петренко предупредил, что с 1 июля бензин в Украине может подорожать примерно на 4 грн за литр из-за нового требования об обязательном содержании биоэтанола. Зато глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус считает, что налаживание добавления биоэтанола внутри страны положительно повлияет на стоимость бензина.

