- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 2 мин
АЗС изменили цены на топливо: сколько стоят бензин и дизель 23 марта
По результатам прошлой недели средняя цена бензина А-95 выросла до 71,46 грн за литр, тогда как стоимость дизельного топлива превысила отметку 81 грн.
Цены на топливо на автозаправочных станциях Украины 23 марта остаются неоднородными и зависят от конкретной сети. Государственные операторы, как правило, удерживают более умеренный уровень цен, тогда как в частном секторе топливо традиционно стоит дороже.
Об этом свидетельствуют цены на стелах АЗС.
Цены на топливо 23 марта
«Укрнафта»
У государственного оператора «Укрнафта» стоимость топлива ниже, чем в крупных частных сетях:
бензин 95 Energy — 68,99 грн/л;
бензин А-95 — 68,99 грн/л;
бензин А-92 — 65,99 грн/л;
бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
дизель — 77,99 грн/л;
дизель Energy — 81,99 грн/л;
автогаз — 42,99 грн/л.
В то же время в крупных частных сетях цены заметно выше: бензин А-95 там уже стоит около 74,99 грн/л, а премиальные виды могут достигать 85 грн. Дизельное топливо в отдельных случаях приближается к 88 грн за литр.
В сети OKKO цены такие:
бензин А-95 — 74,99 грн/л;
Pulls 95 — 77,99 грн/л;
Pulls 100 — 84,99 грн/л;
дизель — 84,99 грн/л;
дизель Pulls — 87,99 грн/л;
автогаз — 46,99 грн/л.
На АЗС WOG:
бензин А-95 — 74,99 грн/л;
Мустанг 95 — 77,99 грн/л;
Мустанг 100 — 84,49 грн/л;
дизель — 84,99 грн/л;
дизель Mustang+ — 87,99 грн/л;
автогаз — 46,98 грн/л.
В сети BVS:
бензин А-95 — 69,99 грн/л;
А-95 PRO — 72,99 грн/л;
А-98 — 76,99 грн/л;
А-95 EKO — 59,99 грн/л;
дизель — 79,99 грн/л;
дизель PRO — 82,99 грн/л;
автогаз — 44,99 грн/л.
На SOCAR:
бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;
бензин А-95 — 74,99 грн/л;
бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;
дизель NANO Extro — 87,99 грн/л;
дизель NANO — 84,99 грн/л.
К слову, в ближайшие недели в Украине ожидается рост цен на товары и услуги из-за подорожания топлива, поставляемого из дефицитной сейчас Европы. Экономист Зиновий Свереда предупредил об инфляционном кризисе, который совпадает с весенней посевной, требующей больших объемов топлива. Срыв полевых работ угрожает аграрному сектору — критически важному для бюджета.