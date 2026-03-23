АЗС изменили цены на топливо: сколько стоят бензин и дизель 23 марта

АЗС / © Unsplash

Цены на топливо на автозаправочных станциях Украины 23 марта остаются неоднородными и зависят от конкретной сети. Государственные операторы, как правило, удерживают более умеренный уровень цен, тогда как в частном секторе топливо традиционно стоит дороже.

Об этом свидетельствуют цены на стелах АЗС.

Цены на топливо 23 марта

«Укрнафта»

У государственного оператора «Укрнафта» стоимость топлива ниже, чем в крупных частных сетях:

бензин 95 Energy — 68,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизель — 77,99 грн/л;

дизель Energy — 81,99 грн/л;

автогаз — 42,99 грн/л.

В то же время в крупных частных сетях цены заметно выше: бензин А-95 там уже стоит около 74,99 грн/л, а премиальные виды могут достигать 85 грн. Дизельное топливо в отдельных случаях приближается к 88 грн за литр.

В сети OKKO цены такие:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

Pulls 95 — 77,99 грн/л;

Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизель — 84,99 грн/л;

дизель Pulls — 87,99 грн/л;

автогаз — 46,99 грн/л.

На АЗС WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

Мустанг 95 — 77,99 грн/л;

Мустанг 100 — 84,49 грн/л;

дизель — 84,99 грн/л;

дизель Mustang+ — 87,99 грн/л;

автогаз — 46,98 грн/л.

В сети BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

А-95 PRO — 72,99 грн/л;

А-98 — 76,99 грн/л;

А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизель — 79,99 грн/л;

дизель PRO — 82,99 грн/л;

автогаз — 44,99 грн/л.

На SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизель NANO Extro — 87,99 грн/л;

дизель NANO — 84,99 грн/л.

К слову, в ближайшие недели в Украине ожидается рост цен на товары и услуги из-за подорожания топлива, поставляемого из дефицитной сейчас Европы. Экономист Зиновий Свереда предупредил об инфляционном кризисе, который совпадает с весенней посевной, требующей больших объемов топлива. Срыв полевых работ угрожает аграрному сектору — критически важному для бюджета.