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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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АЗС изменили цены на топливо: сколько стоят бензин и дизель 7 июня

Самое дорогое топливо традиционно предлагают премиальные сети, в то время как государственные станции показывают более доступные ценники.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Разница стоимости бензина и дизтоплива на АЗС все еще ощутима

Разница стоимости бензина и дизтоплива на АЗС все еще ощутима / © Associated Press

На 7 июня 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 76,70 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 86,84 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

/ © Главком

© Главком

Напомним, владелец сети АЗК UPG Владимир Петренко предупредил, что с 1 июля бензин в Украине может подорожать примерно на 4 грн за литр из-за нового требования по обязательному содержанию биоэтанола. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус считает, что налаживание добавления биоэтанола внутри страны положительно повлияет на стоимость бензина.

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Дата публикации
Количество просмотров
631
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