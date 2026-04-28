АЗС изменили цены топливо: сколько стоят бензин, дизель, автогаз сегодня

Автозаправка / © Associated Press

Реклама

Украинские сети АЗС обновили стоимость топлива 28 апреля. Рынок демонстрирует стабильность, однако разрыв в стоимости между сетями остается существенным.

ТСН.ua собрал актуальные цены на топливо.

В среднем бензин марки А-95 продается примерно по 73,03 грн за литр. Дизельное топливо стоит около 88,03 грн за литр. Самые высокие цены на бензин и дизель фиксируются в сетях ОККО, WOG и SOCAR, тогда как самое доступное топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».

Реклама

Цены на топливо 28 апреля

На АЗС UPG бензин А95 стоит 72,90 грн за литр, А95+ — 74,90 грн, дизельное топливо (ДТ) — 86,90 грн, ДТ+ — 88,90 грн, А100 — 80,90 грн, а газ — 49,00 грн. Бензин А92 отсутствует.

На OKKO цена бензина А95 составляет 75,90 грн, А95+ — 78,90 грн, ДТ — 89,90 грн, ДТ+ — 92,90 грн, А100 — 85,90 грн, газ — 49,90 грн, А92 не представлен.

На WOG стоимость такая же, как и на OKKO: А95 — 75,90 грн, А95+ — 78,90 грн, ДТ — 89,90 грн, ДТ+ — 92,90 грн, А100 — 85,90 грн, газ — 49,90 грн, А92 отсутствует.

На KLO бензин А95 стоит 70,70 грн, А95+ — 74,10 грн, ДТ — 85,90 грн, ДТ+ — 87,90 грн, А100 — 80,50 грн, А92 — 69,10 грн, газ — 47,90 грн.

Реклама

На SOCAR цены следующие: А95 — 75,90 грн, А95+ — 79,90 грн, ДТ — 89,90 грн, ДТ+ — 92,90 грн, А100 — 85,90 грн, газ — 49,98 грн, А92 отсутствует.

На «Укрнафте» бензин А95 стоит 69,90 грн, А95+ — 72,90 грн, ДТ — 86,90 грн, ДТ+ — 88,90 грн, А92 — 66,90 грн, газ — 48,90 грн, А100 отсутствует.

На «БРСМ-Нафта» цена бензина А95 составляет 69,99 грн, дизельное топливо — 86,79 грн, газ — 47,49 грн, другие виды топлива не представлены.

К слову, по оценкам специалистов, во втором квартале 2026 года цены на топливо в Украине будут зависеть от глобальной стабильности. Эксперты Олег Пендзин и Геннадий Рябцев рассматривают два сценария. При реалистичном цены стабилизируются: дизель будет стоить 80 — 85 грн/л, бензин — 70 — 75 грн/л. Пессимистический сценарий из-за обострения на Ближнем Востоке предусматривает скачок нефти до 130+ долл., курс 48 — 50 грн/долл. и стоимость топлива более 100 грн/л.

Реклама

Новости партнеров