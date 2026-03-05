ТСН в социальных сетях

Деньги
636
2 мин

АЗС массово меняют табло под трехзначные цифры — в Сети шутят о "все по 100" (фото)

В соцсетях распространяются видео, где на АЗС вроде бы меняют табло для цен. Пользователи шутят: «По 100 не будет, потому что некуда цифры совать».

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
АЗС массово меняют табло под трехзначные цифры — в Сети шутят о "все по 100" (фото)

В сети публикуют заправочные ролики, где устанавливают новые табло / © Pixabay

На фоне роста цен на горючее в Украине пользователи соцсетей начали массово публиковать видео по заправкам. В роликах видно, как на АЗС демонтируют подержанные ценники или устанавливают новые панели. Пользователи предполагают, что их готовят к возможным трехзначным ценам на топливо.

Подобные видео выкладывают украинцы в Instagram и Facebook вечером 5 марта.

В частности, stroygrad_odessa2001 отметил, что табло на АЗС заменяют, потому что «некуда цифры вкладывать».

Видео stroygrad_odessa2001

Видео stroygrad_odessa2001

В некоторых видео пользователи даже в шутку измеряют ширину табло, чтобы проверить, поместятся ли там цифры более 100 грн за литр.

  • «Тикишо пролистывала видео где мужчина говорит „не переживайте, по 100 не будет, потому что некуда цифры совать“, — написала svetka_2809

  • «Напишут все по 100», — посоветовала mykyta.kit.

  • «Нужно не табло менять, а в табло кое-кому дать и потом этого… поменять», — добавил другой пользователь.

Скрин видео apex.rv.ua

Скрин видео apex.rv.ua

«А вы уже видели, как сменили дисплеи с пиксельных на LED на ОККО?.. Знаете почему?.. Чтобы цифра 100 влезала», — написал apex.rv.ua.

Замена табло на АЗС

Замена табло на АЗС

Такие ролики быстро распространяются также в TikTok, Telegram. Они сопровождаются реакциями на возможное дальнейшее удорожание бензина.

«Заправлять майку в трусы будем, а не машину»: украинцы реагируют на цены на АЗС

То, что замена формата ценников на АЗС массовая, свидетельствует география подписчиков соцсетей, которые публикуют фото и видео. Нововведения были замечены на заправках Львова, Ровно, Одессы, Луцка и других городов.

«С такими ценами на горючее, я буду только заправлять майку в трусы, а не машину…», — подписал видео lutsk_autobazar.

Другая пользовательница продемонстрировала, как это будет происходить.

Фото: скрин видео kynichka_

Фото: скрин видео kynichka_

«С такими ценами и без майки и трусов можно остаться!» — добавляет viktoria.vik____0002.

Фото: скрин видео tanya.yuzkova

Фото: скрин видео tanya.yuzkova

В то же время, официальных подтверждений того, что сети автозаправочных станций массово готовятся к отражению трехзначных цен на топливо, пока нет.

В последние дни на топливном рынке действительно обсуждают риск дальнейшего роста стоимости бензина и дизеля. Эксперты объясняют это нестабильностью на мировых нефтяных рынках и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, что может повлиять на котировки нефти и нефтепродуктов.

Цены на бензин, в частности, марки А-95 в Украине в ближайшие недели могут вырасти примерно на 2 грн за литр. Так сказал член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

В то же время президент Владимир Зеленский собрал правительство и сделал заявление о росте цен на бензин и дизель. Он заверил, что перебоев с снабжением горючего не будет.

636
