В сети публикуют заправочные ролики, где устанавливают новые табло / © Pixabay

Реклама

На фоне роста цен на горючее в Украине пользователи соцсетей начали массово публиковать видео по заправкам. В роликах видно, как на АЗС демонтируют подержанные ценники или устанавливают новые панели. Пользователи предполагают, что их готовят к возможным трехзначным ценам на топливо.

Подобные видео выкладывают украинцы в Instagram и Facebook вечером 5 марта.

В частности, stroygrad_odessa2001 отметил, что табло на АЗС заменяют, потому что «некуда цифры вкладывать».

Реклама

Видео stroygrad_odessa2001

В некоторых видео пользователи даже в шутку измеряют ширину табло, чтобы проверить, поместятся ли там цифры более 100 грн за литр.

«Тикишо пролистывала видео где мужчина говорит „не переживайте, по 100 не будет, потому что некуда цифры совать“, — написала svetka_2809

«Напишут все по 100», — посоветовала mykyta.kit.

«Нужно не табло менять, а в табло кое-кому дать и потом этого… поменять», — добавил другой пользователь.

Скрин видео apex.rv.ua

«А вы уже видели, как сменили дисплеи с пиксельных на LED на ОККО?.. Знаете почему?.. Чтобы цифра 100 влезала», — написал apex.rv.ua.

Замена табло на АЗС

Такие ролики быстро распространяются также в TikTok, Telegram. Они сопровождаются реакциями на возможное дальнейшее удорожание бензина.

«Заправлять майку в трусы будем, а не машину»: украинцы реагируют на цены на АЗС

То, что замена формата ценников на АЗС массовая, свидетельствует география подписчиков соцсетей, которые публикуют фото и видео. Нововведения были замечены на заправках Львова, Ровно, Одессы, Луцка и других городов.

Реклама

«С такими ценами на горючее, я буду только заправлять майку в трусы, а не машину…», — подписал видео lutsk_autobazar.

Другая пользовательница продемонстрировала, как это будет происходить.

Фото: скрин видео kynichka_

«С такими ценами и без майки и трусов можно остаться!» — добавляет viktoria.vik____0002.

Фото: скрин видео tanya.yuzkova

В то же время, официальных подтверждений того, что сети автозаправочных станций массово готовятся к отражению трехзначных цен на топливо, пока нет.

Реклама

В последние дни на топливном рынке действительно обсуждают риск дальнейшего роста стоимости бензина и дизеля. Эксперты объясняют это нестабильностью на мировых нефтяных рынках и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, что может повлиять на котировки нефти и нефтепродуктов.

Цены на бензин, в частности, марки А-95 в Украине в ближайшие недели могут вырасти примерно на 2 грн за литр. Так сказал член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

В то же время президент Владимир Зеленский собрал правительство и сделал заявление о росте цен на бензин и дизель. Он заверил, что перебоев с снабжением горючего не будет.