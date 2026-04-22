АЗС обновили ценники: сколько стоит горючее 22 апреля

АЗС / © Pixabay

Реклама

На сегодня, 22 апреля, цены на основные виды горючего на столичных АЗС остаются без изменений, удерживая завоеванные накануне позиции.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Ситуация на стелах киевских заправок выглядит следующим образом:

Реклама

Дизтопливо: стоимость за литр в среднем колеблется от 87 до 90 гривен.

Бензин: цены на популярные марки горючего держатся в диапазоне от 69,90 до 73 гривен за литр.

Какая средняя цена на топливо в Украине

По данным Консалтинговой группы А-95, как передает «Минфин», средние цены на горючее составляют:

бензин А-95 премиум — 76,33 грн (снижение на 0,17 грн);

бензин А-95 — 72,58 грн (снижение на 0,13 грн);

бензин А-92 — 67,31 грн (снижение на 0,01 грн);

дизельное топливо — 88,72 грн (снижение на 1,20 грн);

автомобильный газ — 48,95 грн (снижение на 0,04 грн).

Аналитики отмечают, что цены рассчитаны без учета временно оккупированных территорий — Крыма, Севастополя и части Донбасса.

Напомним, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, Украина обеспечена горючим как минимум на апрель и май.

По словам президента Владимира Зеленского, в условиях кризиса из-за войны в Иране ключевой задачей является полное выполнение договоренностей по поставке необходимых объемов горючего.

Реклама

В то же время, он сообщил, что уже на этой неделе готовится встреча в формате энергетического «Рамштайна», во время которой планируют ускорить привлечение финансирования для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры.

К слову, в Украине цены на горючее могут существенно возрасти при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Экономист Олег Устенко заявил, что рост мировых цен на нефть будет напрямую влиять на украинский рынок. По его словам, если стоимость нефти марки Brent поднимется до 120 долларов за баррель, цены на топливо в Украине могут достичь 120 гривен за литр.

Эксперт также не исключает еще более негативного сценария — в случае затягивания конфликта цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, что повлечет за собой дополнительное давление на экономику.