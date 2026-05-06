АЗС обновили ценники: сколько стоит топливо по регионам Украины

Украинские АЗС обновили стоимость топлива по состоянию на 6 мая. Правительство пытается стабилизировать рынок, однако цены на дизтопливо и бензин А-95 продолжают держаться на высоких отметках.

Об этом сообщил «Минфин» со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95».

Цены на топливо сегодня, 6 мая

Средняя стоимость топлива по Украине:

бензин А-95 премиум — 76,82 грн/л;

бензин А-95 — 72,76 грн/л;

бензин А-92 — 67,18 грн/л;

дизельное топливо — 88,40 грн/л;

автогаз — 48,50 грн/л.

Цены на топливо в Киевской области

бензин А-95 премиум — 76,93 грн/л;

бензин А-95 — 72,40 грн/л;

бензин А-92 — 66,43 грн/л;

дизельное топливо — 88,39 грн/л.

Цены на топливо во Львовской области

бензин А-95 премиум — 76,92 грн/л;

бензин А-95 — 72,79 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

дизельное топливо — 88,48 грн/л.

Цены на топливо в Харьковской области:

бензин А-95 премиум — 76,71 грн/л;

бензин А-95 — 71,83 грн/л;

бензин А-92 — 66,93 грн/л;

дизельное топливо — 88,14 грн/л.

Цены на топливо в Одесской области

бензин А-95 премиум — 76,43 грн/л;

бензин А-95 — 72,84 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

дизельное топливо — 88,02 грн/л.

Цены на топливо в Днепропетровской области

бензин А-95 премиум — 76,31 грн/л;

бензин А-95 — 72,37 грн/л;

бензин А-92 — 67,93 грн/л;

дизельное топливо — 88,06 грн/л.

К слову, из-за мирового подорожания нефтепродуктов и падения маржи украинских АЗС цены на топливо вскоре могут вырасти. По словам директора сети А-95 Сергея Куюна, в апреле мировые котировки бензина поднялись на эквивалент 4,5 грн/л, тогда как розничные цены в Украине остались неизменными. Это привело к критическому сокращению разницы между оптом и розницей. Несмотря на финансовое давление на операторов и вероятное подорожание, дефицита топлива не прогнозируют — ресурса на рынке достаточно.

