АЗС обновили цены на топливо 22 мая: сколько стоят А-95, дизель и газ
В Украине операторы АЗС продолжают корректировать цены на бензин. В то же время на рынке есть точечные снижения.
Сегодня, 22 мая, ситуация на крупнейших автозаправочных станциях Украины остается в основном стабильной. Однако на одной из сетей зафиксировано изменение стоимости одной из позиций бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Ситуация на АЗС
Бензин: на АЗС OKKO, WOG и SOCAR цены остались неизменными, тогда как государственная «Укрнефть» повысила стоимость А-92.
ДП: стоимость дизельного горючего на АЗС зафиксировалась на уровне предыдущего дня.
Автогаз: ценники на автомобильный газ во всех четырех крупных сетях АЗС остались полностью стабильными.
Что изменилось на АЗС
В больших сетях OKKO, WOG, SOCAR цены на все виды топлива (бензин, дизельное топливо и автомобильный газ) остались на уровне предыдущего дня без изменений.
Государственная «Укрнафта» изменила цену на одну позицию топлива. Так, бензин А-92 подорожал на 1,00 грн — от 68,90 грн до 69,90 грн.
Цены на оставшиеся марки бензина (98 Energy, 95 Energy, А-95), дизельное топливо и газ в этой сети остались неизменными.
Какая ситуация с ценами на топливо в Украине
Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.
Эксперты отмечают, что рынок топлива остается относительно стабильным, а незначительные изменения цен связаны с внутренней политикой отдельных операторов.
В ближайшее время стоимость топлива на украинских АЗС может пойти вверх по мировому удорожанию и уменьшению доходности розничных сетей.
Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, подорожание полностью соответствует рыночным реалиям и недавним рекомендациям Антимонопольного комитета.