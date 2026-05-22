АЗС обновили цены на топливо 22 мая: сколько стоят А-95, дизель и газ

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 22 мая, ситуация на крупнейших автозаправочных станциях Украины остается в основном стабильной. Однако на одной из сетей зафиксировано изменение стоимости одной из позиций бензина.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Ситуация на АЗС

Бензин: на АЗС OKKO, WOG и SOCAR цены остались неизменными, тогда как государственная «Укрнефть» повысила стоимость А-92.

Реклама

ДП: стоимость дизельного горючего на АЗС зафиксировалась на уровне предыдущего дня.

Автогаз: ценники на автомобильный газ во всех четырех крупных сетях АЗС остались полностью стабильными.

Что изменилось на АЗС

В больших сетях OKKO, WOG, SOCAR цены на все виды топлива (бензин, дизельное топливо и автомобильный газ) остались на уровне предыдущего дня без изменений.

Государственная «Укрнафта» изменила цену на одну позицию топлива. Так, бензин А-92 подорожал на 1,00 грн — от 68,90 грн до 69,90 грн.

Реклама

Цены на оставшиеся марки бензина (98 Energy, 95 Energy, А-95), дизельное топливо и газ в этой сети остались неизменными.

Какая ситуация с ценами на топливо в Украине

Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.

Эксперты отмечают, что рынок топлива остается относительно стабильным, а незначительные изменения цен связаны с внутренней политикой отдельных операторов.

В ближайшее время стоимость топлива на украинских АЗС может пойти вверх по мировому удорожанию и уменьшению доходности розничных сетей.

Реклама

Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, подорожание полностью соответствует рыночным реалиям и недавним рекомендациям Антимонопольного комитета.

Новости партнеров