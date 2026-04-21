АЗС обновили цены на топливо: где 21 апреля самые дешевые бензин, дизель и автогаз

Украинские сети АЗС 21 апреля обновили ценники на топливо, продемонстрировав тенденцию к снижению стоимости бензина и дизеля. Узнайте, где сейчас можно заправиться по самым выгодным тарифам в стране.

ТСН.ua собрал актуальные данные о ценах на топливо из популярных сетей автозаправочных станций.

Средняя цена бензина А-95 несколько снизилась 21 апреля по сравнению с предыдущим днем и составляет примерно 73,33 грн за литр. В то же время дизельное топливо подешевело на несколько гривен — в среднем до 89,14 грн.

Цены на топливо 21 апреля

UPG

В этой сети бензин А-95 стоит 73 грн, А-95+ — 75 грн. Дизельное топливо реализуется по 87 грн, а премиальный дизель (ДТ+) — 89 грн. Бензин А-100 доступен за 81 грн. Газ — 49 грн.

ОККО

Здесь бензин А-95 продается по 75,9 грн, А-95+ — 78,9 грн. Дизель стоит 89,9 грн, а ДТ+ — 92,9 грн. Бензин А-100 — 85,9 грн. Газ — 49,9 грн.

WOG

Ценовая политика аналогична OKKO: А-95 — 75,9 грн, А-95+ — 78,9 грн. Дизель — 89,9 грн, ДТ+ — 92,9 грн. А-100 стоит 85,9 грн, газ — 49,9 грн.

KLO

В этой сети А-95 стоит 72,7 грн, А-95+ — 76,1 грн. Дизельное топливо — 88,9 грн, ДТ+ — 90,9 грн. Бензин А-100 — 84,5 грн. Также доступен А-92 за 71,1 грн. Газ — 48,9 грн.

SOCAR

Здесь А-95 продается по 75,9 грн, А-95+ — 79,9 грн. Дизель стоит 91,9 грн, а ДТ+ — 94,9 грн — это самые высокие цены среди сетей. Бензин А-100 — 85,9 грн. Газ — 49,98 грн.

«Укрнафта»

Эта сеть предлагает одни из самых низких цен: А-95 — 69,9 грн, А-95+ — 72,9 грн. Дизель — 87,9 грн, ДТ+ — 89,9 грн. Бензин А-92 — 66,9 грн. Газ — 48,9 грн.

«БРСМ-Нафта»

В этой сети А-95 стоит 69,99 грн (один из самых низких показателей). Дизель — 88,49 грн. Газ — 47,49 грн — это самая низкая цена среди всех сетей.

Напомним, мировые цены на нефть и топливо упали после заявления Ирана о разблокировании Ормузского пролива 17 апреля, что спровоцировало удешевление ресурса на украинских АЗС. По словам эксперта Сергея Куюна, около 10 сетей второго эшелона снизили ценники, и эта тенденция будет продолжаться максимально быстро при условии стабильности глобального рынка.

Стоит заметить, что после этого Иран снова заблокировал Ормузский пролив.