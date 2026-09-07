- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 575
- Время на прочтение
- 2 мин
АЗС обновили цены на топливо: сколько стоит заполнить бак 7 сентября
Самые высокие цены удерживают премиальные заправки, тогда как бюджетные сети предлагают более доступную стоимость топлива.
Крупнейшие сети АЗС Украины 7 сентября обновили прайсы на горючее. Средняя цена литра бензина А-95 достигла около 83,18 грн, тогда как дизельное топливо стоит в среднем 93,82 грн.
Об этом сообщает «Главком».
В большинстве сетей цены на горючее по сравнению с предыдущим днем не изменились. В то же время, на отдельные виды горючего KLO и «Укрнафта» подняли стоимость.
Самое дорогое топливо продается на АЗС ОKKO, WOG и Socar. Самые доступные цены по-прежнему остаются в сетях «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо в Украине 7 сентября 2026 года
UPG
А95 — 81,90 грн
А95+ — 83,90 грн
ДТ — 92,90 грн
ДТ+ — 94,90 грн
А100 — 90,90 грн
А92 — нет
Газ — 43,90 грн
OKKO
А95 — 85,90 грн
А95+ — 88,90 грн
ДТ — 95,90 грн
ДТ+ — 98,90 грн
А100 — 95,90 грн
А92 — нет
Газ — 44,90 грн
WOG
А95 — 85,90 грн
А95+ — 88,90 грн
ДТ — 95,90 грн
ДТ+ — 98,90 грн
А100 — 95,90 грн
А92 — нет
Газ — 45,50 грн
KLO
А95 — 83,80 грн
А95+ — 86,70 грн
ДТ — 96,60 грн
ДТ+ — 99,30 грн
А100 — 95,60 грн
А92 — 79,90 грн
Газ — 44,40 грн
SOCAR
А95 — 85,90 грн
А95+ — 88,90 грн
ДТ — 96,90 грн
ДТ+ — 99,90 грн
А100 — 95,90 грн
А92 — нет
Газ — 44,90 грн
«Укрнафта»
А95 — 83,90 грн
А95+ — 80,90 грн
ДТ — 90,90 грн
ДТ+ — 92,90 грн
А100 — нет
А92 — 78,90 грн
Газ — 42,90 грн
«БРСМ-Нафта»
А95 — 79,99 грн
А95+ — нет
ДТ — 89,99 грн
ДТ+ — нет
А100 — нет
А92 — нет
Газ — 41,99 грн
Напомним, согласно прогнозу директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, в Украине в ближайшие недели ожидается очередной скачок цен на бензин и дизель примерно на 5 грн за литр. Причина — резкий рост мировых цен на нефтепродукты и биржевые котировки в Лондоне. Дефицита горючего в Украине нет, однако дополнительным фактором риска для рынка остаются российские удары по энергетической инфраструктуре.