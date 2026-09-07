АЗС обновили цены на топливо: сколько стоит заполнить бак 7 сентября

АЗС / © Associated Press

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Крупнейшие сети АЗС Украины 7 сентября обновили прайсы на горючее. Средняя цена литра бензина А-95 достигла около 83,18 грн, тогда как дизельное топливо стоит в среднем 93,82 грн.

Об этом сообщает «Главком».

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В большинстве сетей цены на горючее по сравнению с предыдущим днем не изменились. В то же время, на отдельные виды горючего KLO и «Укрнафта» подняли стоимость.

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Самое дорогое топливо продается на АЗС ОKKO, WOG и Socar. Самые доступные цены по-прежнему остаются в сетях «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо в Украине 7 сентября 2026 года

UPG

А95 — 81,90 грн

А95+ — 83,90 грн

ДТ — 92,90 грн

ДТ+ — 94,90 грн

А100 — 90,90 грн

А92 — нет

Газ — 43,90 грн

OKKO

А95 — 85,90 грн

А95+ — 88,90 грн

ДТ — 95,90 грн

ДТ+ — 98,90 грн

А100 — 95,90 грн

А92 — нет

Газ — 44,90 грн

WOG

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А95 — 85,90 грн

А95+ — 88,90 грн

ДТ — 95,90 грн

ДТ+ — 98,90 грн

А100 — 95,90 грн

А92 — нет

Газ — 45,50 грн

KLO

А95 — 83,80 грн

А95+ — 86,70 грн

ДТ — 96,60 грн

ДТ+ — 99,30 грн

А100 — 95,60 грн

А92 — 79,90 грн

Газ — 44,40 грн

SOCAR

А95 — 85,90 грн

А95+ — 88,90 грн

ДТ — 96,90 грн

ДТ+ — 99,90 грн

А100 — 95,90 грн

А92 — нет

Газ — 44,90 грн

«Укрнафта»

А95 — 83,90 грн

А95+ — 80,90 грн

ДТ — 90,90 грн

ДТ+ — 92,90 грн

А100 — нет

А92 — 78,90 грн

Газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»

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А95 — 79,99 грн

А95+ — нет

ДТ — 89,99 грн

ДТ+ — нет

А100 — нет

А92 — нет

Газ — 41,99 грн

Напомним, согласно прогнозу директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, в Украине в ближайшие недели ожидается очередной скачок цен на бензин и дизель примерно на 5 грн за литр. Причина — резкий рост мировых цен на нефтепродукты и биржевые котировки в Лондоне. Дефицита горючего в Украине нет, однако дополнительным фактором риска для рынка остаются российские удары по энергетической инфраструктуре.

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