ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
2451
Время на прочтение
1 мин

АЗС обновили цены: сколько стоит топливо после выходных

На украинском рынке горючего сейчас фиксируется относительная стабильность.

Автор публикации
Анастасия Павленко
На большинстве АЗС темпы роста цен существенно замедлились / © Associated Press

На 20 апреля 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 осталась без изменений по сравнению с предыдущим днем и составляет около 73,61 грн за литр. Цены на дизельное горючее также не изменились, в среднем — 90,3 грн.

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Напомним, после продолжительного периода роста стоимости дизельного топлива и бензина на украинском рынке начали формироваться признаки стабилизации. В период с 13 по 17 апреля ситуация на АЗС стала более сдержанной, а отдельные виды топлива даже подешевели.

Дата публикации
Количество просмотров
2451
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie